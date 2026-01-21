"90% зроблено": Віткофф виправдав удари РФ по Україні та заявив, що Путін хоче мирної угоди

Спецпредставник США Стів Віткофф у відповідь на питання щодо ударів РФ по енергооб'єктах України взимку сказав, що сторони "стріляють один в одного", бо перебувають у війні. При цьому він погодився з оцінками Києва про готовність мирної угоди на 90%.

Про суттєве просування на шляху до мирної угоди між Україною та РФ спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив в інтерв'ю Bloomberg TV 21 січня. Ведуча спитала його думку щодо прогресу в перемовинах.

"Українці сказали, що 90% зроблено, і я з ними згоден. Насправді я думаю, що ми досягли ще більшого покращення порівняно з минулими вихідними", — відповів Віткофф.

За його словами, 22 січня ввечері він із зятем Трампа Джаредом Кушнером вирушить до Москви, а потім до Об'єднаних Арабських Еміратів.

На питання, наскільки сторони близькі до завершення останніх 10% роботи над мирною угодою, Віткофф відповів із посиланням на висловлювання українських перемовників, що за останні 6-7 тижнів було досягнуто більшого прогресу, ніж за 3-4 роки.

Відео дня

Ведуча зауважила, що попри це РФ продовжує атакувати критично важливу інфраструктуру та енергетику в Україні та залишає тисячі українців без світла і опалення, та запитала у Віткоффа, чи вірить він у готовність Путіна до мирної угоди.

"Ну, по-перше, вони перебувають у стані війни, і тому вони стріляють один в одного. І ми цього не схвалюємо. Я маю на увазі, ми вважаємо це прикрим", — відповів спецпредставник США.

За його словами, росіяни самі просили про зустріч з американською делегацією, тому, на його думку, "кожен є частиною процесу та хоче побачити мирну угоду".

"Росіяни запросили нас приїхати, і це важлива заява від них", — сказав Віткофф.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив російському пропагандистському агентству ТАСС, що Путін планує зустріч із Віткоффом 22 січня.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп заявив, що досі не зміг закінчити російсько-українську війну, бо "коли Росія готова — Україна не готова, а коли Україна готова — Росія не готова".

В Кремлі 19 січня заявили, що Путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа щодо Сектору Гази.