"90% сделано": Уиткофф оправдал удары РФ по Украине и заявил, что Путин хочет мирного соглашения

Спецпредставитель США Стив Уиткофф в ответ на вопрос об ударах РФ по энергообъектам Украины зимой сказал, что стороны "стреляют друг в друга", потому что находятся в войне. При этом он согласился с оценками Киева о готовности мирного соглашения на 90%.

О существенном продвижении на пути к мирному соглашению между Украиной и РФ специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил в интервью Bloomberg TV 21 января. Ведущая спросила его мнение о прогрессе в переговорах.

"Украинцы сказали, что 90% сделано, и я с ними согласен. На самом деле я думаю, что мы достигли еще большего улучшения по сравнению с прошлыми выходными", — ответил Уиткофф.

По его словам, 22 января вечером он с зятем Трампа Джаредом Кушнером отправится в Москву, а затем в Объединенные Арабские Эмираты.

На вопрос, насколько стороны близки к завершению последних 10% работы над мирным соглашением, Уиткофф ответил со ссылкой на высказывания украинских переговорщиков, что за последние 6-7 недель было достигнуто большего прогресса, чем за 3-4 года.

Ведущая отметила, что несмотря на это РФ продолжает атаковать критически важную инфраструктуру и энергетику в Украине и оставляет тысячи украинцев без света и отопления, и спросила у Виткоффа, верит ли он в готовность Путина к мирному соглашению.

"Ну, во-первых, они находятся в состоянии войны, и поэтому они стреляют друг в друга. И мы этого не одобряем. Я имею в виду, мы считаем это досадным", — ответил спецпредставитель США.

По его словам, россияне сами просили о встрече с американской делегацией, поэтому, по его мнению, "каждый является частью процесса и хочет увидеть мирное соглашение".

"Россияне пригласили нас приехать, и это важное заявление от них", — сказал Уиткофф.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил российскому пропагандистскому агентству ТАСС, что Путин планирует встречу с Уиткоффом 22 января.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп заявил, что до сих пор не смог закончить российско-украинскую войну, потому что "когда Россия готова — Украина не готова, а когда Украина готова — Россия не готова".

В Кремле 19 января заявили, что Путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа по Сектору Газа.