В Кремле заявили, что Путин получил приглашение в "Совет мира" Трампа: что известно об этом органе

Российский диктатор Владимир Путин получил приглашение войти в созданный США "Совет мира". Этот орган должен будет контролировать управление Сектором Газы после завершения боевых действий.

Заявление Пескова о предложении Путину войти в "Совет мира" по Газе передает 19 января российское пропагандистское информационное агентство ТАСС. По словам спикера Кремля, российская сторона надеется "прояснить все нюансы" во время контактов с представителями США.

"Действительно, президент Путин также получил по дипломатическим каналам предложение войти в этот состав "Совета мира". Сейчас мы изучаем все детали этого предложения", — заявил Песков.

Что известно о "Совете мира"

Отметим, издание Tengrinews 19 января писало, что официальное приглашение в "Совет мира" от президента США Дональда Трампа получил также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Белый дом 16 января обнародовал заявление относительно комплексного плана президента Трампа по прекращению конфликта в Газе.

"Совет мира" будет играть важную роль в выполнении всех 20 пунктов плана президента, обеспечивая стратегический надзор, мобилизуя международные ресурсы и обеспечивая подотчетность в процессе перехода Газы от конфликта к миру и развитию", — говорится в заявлении.

Членами исполнительного совета-основателя "Совета мира" определены государственный секретарь США Марко Рубио, специальный представитель Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании сэр Тони Блэр, руководитель инвестиционной компании Марк Роуэн, президент Всемирного банка Аджай Бангу и заместитель советника по национальной безопасности США Роберт Габриэль.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на анонимные источники 17 января писало, что США хотят создать "Совет мира" для Украины с участием самого Киева, представителей Европы, Североатлантического альянса (НАТО) и РФ. Он якобы должен будет контролировать и гарантировать соблюдение 20 пунктов мирного плана.

Дональд Трамп в опубликованном 15 января интервью заявил, что считает Владимира Путина готовым к заключению мирного соглашения. Украина, по его мнению, "менее готова".