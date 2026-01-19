В Кремлі заявили, що Путін отримав запрошення до "Ради миру" Трампа: що відомо про цей орган

Російський диктатор Володимир Путін отримав запрошення увійти до створеної США "Ради миру". Цей орган повинен буде контролювати управління Сектором Гази після завершення бойових дій.

Заяву Пєскова про пропозицію Путіну увійти до "Ради миру" щодо Гази передає 19 січня російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС. За словами речника Кремля, російська сторона сподівається "прояснити всі нюанси" під час контактів із представниками США.

"Справді, президент Путін також отримав дипломатичними каналами пропозицію увійти до цього складу "Ради миру". Зараз ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції", — заявив Пєсков.

Що відомо про "Раду миру"

Зазначимо, видання Tengrinews 19 січня писало, що офіційне запрошення до "Ради миру" від президента США Дональда Трампа отримав також президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Білий дім 16 січня оприлюднив заяву щодо комплексного плану президента Трампа щодо припинення конфлікту в Газі.

"Рада миру" відіграватиме важливу роль у виконанні всіх 20 пунктів плану президента, забезпечуючи стратегічний нагляд, мобілізуючи міжнародні ресурси та забезпечуючи підзвітність у процесі переходу Гази від конфлікту до миру та розвитку", — йдеться у заяві.

Членами виконавчої ради-засновника "Ради миру" визначено державного секретаря США Марко Рубіо, спеціального представника Стіва Віткоффа, зятя Трампа Джареда Кушнера, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії сера Тоні Блера, керівника інвестиційної компанії Марка Роуена, президента Світового банку Аджая Бангу та заступника радника з національної безпеки США Роберта Габріеля.

Нагадаємо, видання Financial Times із посиланням на анонімні джерела 17 січня писало, що США хочуть створити "Раду миру" для України за участі самого Києва, представників Європи, Північноатлантичного альянсу (НАТО) та РФ. Вона нібито повинна буде контролювати та гарантувати дотримання 20 пунктів мирного плану.

Дональд Трамп в опублікованому 15 січня інтерв'ю заявив, що вважає Володимира Путіна готовим до укладення мирної угоди. Україна, на його думку, "менш готова".