Путін готовий, а Зеленського потрібно переконати: Україна затримує укладення мирної угоди, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, затримує укладення потенційної мирної угоди. Ця заява різко контрастує з позицією ЄС, який послідовно стверджує, що Москва не зацікавлена в припиненні війни в Україні.

Очільник Кремля Володимир Путін нібито готовий завершити війну, а Зеленського потрібно ще переконати це зробити, заявив Дональд Трамп в інтерв'ю Reuters.

"Я думаю, що він (Путін, — ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди", — сказав Трамп.

На запитання, чому переговори під егідою США досі не допомогли завершити російсько-українську війну, Трамп відповів: "Зеленський".

Крім того, Трамп зазначив, що зустрінеться з Зеленським на Всесвітньому економічному форумі в Давосі наступного тижня, проте натякнув, що ця зустріч навряд буде продуктивною, оскільки конкретних планів немає.

"Я зустрінуся, якщо він буде там", — пояснив Трамп.

На запитання, чому він вважає, що Зеленський стримує переговори, Трамп не дав розгорнутої відповіді.

"Я просто думаю, що йому, знаєте, важко це зробити", — наголосив Трамп.

Журналісти підкреслили, що коментарі Трампа свідчать про нову хвилю розчарування президентом України, попри те, що протягом першого року другого терміну Трампа на посаді стосунки між президентами нібито покращилися.

Нагадаємо, 13 січня ЗМІ повідомили, що мирні зусилля Трампа дали результат, адже Путін почав вбивати більше цивільних українців.

Фокус також писав про те, що на зустрічі наступного тижня лідери G7 проситимуть Трампа за гарантії безпеки для України.