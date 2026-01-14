На зустрічі наступного тижня лідери G7 проситимуть Трампа за гарантії безпеки для України: у FT озвучили деталі

Президента США Дональда Трампа під час зустрічі у Давосі наступного тижня союзники Києва намагатимуться переконати підтримати гарантії безпеки для України, оскільки без Америки нічого не вдасться.

Лідери низки країн G7 планують переконувати Трампа у тому, щоб той дав "зелене світло" гарантіям безпеки для післявоєнної України, висловивши підтримку з боку США. Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на кілька джерел, обізнаних з цим питанням.

За даними медіа, наразі ведуться переговори між офіційними особами щодо зустрічі, яка має відбутися 21 січня.

"Лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також голова Європейської комісії планують узяти участь у запланованій зустрічі лідерів із Трампом і президентом Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі наступного тижня", — йдеться у повідомленні.

На цих переговорах можуть бути присутніми також представники "коаліції охочих". Радники з питань національної безпеки з коаліції також хочуть провести окрему зустріч, розповіли джерела.

Водночас залишається невідомою позиція Трампа щодо гарантій безпеки для України. Попри неодноразові публічні заяви лідера США, офіційна позиція та участь американців у цьому незрозумілі.

"Досі незрозуміло, що насправді думає Трамп", — зазначив один з посадовців у коментарі для видання.

Європейський посадовець, що був учасником переговорів, які відбулися перед Давосом, розкрив, що від рішення Трампа буде залежати багато. Він зазначив, що без погодження зі США реалізувати в Україні розгортання багатонаціональних сил буде неможливо.

Варто нагадати, що лідери домагатимуться від Трампа підтримки для тих домовленостей, яких посадовці досягли за участі його спецпредставників у Парижі минулого тижня. Гарантії, про які тоді вдалося домовитися, залишаються одним з критичних чинників забезпечення таких умов в Україні, які б не дозволяли Росії повторно здійснити напад.

Зазначається, що на зустрічі у Давосі мають бути присутніми спецпосланець Трампа Стів Віткофф, його зять Джаред Кушнер, а також державний секретар Марко Рубіо.

Нагадаємо, 11 січня видання Pravda повідомляло, що Словаччина відмовилася від військової допомоги Україні.

9 січня в інтерв'ю для Bloomberg Володимир Зеленський заявляв, що обговорює вільну торгівлю зі США і чекає від Трампа на конкретні гарантії безпеки.