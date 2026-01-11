Ніяких солдатів і зброї: Словаччина відмовилася від військової допомоги Україні, — Фіцо

Словаччина не надаватиме Україні військову допомогу, не направлятиме своїх військовослужбовців або не надаватиме гарантії під кредит Європейського союзу.

Про це заявили президент країни Петер Пеллегріні, прем'єр-міністр Роберт Фіцо і спікер парламенту Ріхард Раші за підсумками зустрічі в Братиславі, присвяченій 33-ї річниці утворення Словацької Республіки.

Як повідомляє словацьке видання Pravda, усі три вищі посадові особи підтвердили єдину позицію керівництва країни щодо українського питання. За словами президента Пеллегріні, Братислава і далі не має наміру брати участь у військовій підтримці Києва.

"Республіка й надалі не буде надавати військову підтримку Україні, не направить туди жодних солдатів і не надаватиме гарантії на великий кредит для неї від ЄС", — цитує видання слова президента Словаччини.

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо водночас наголосив, що Словаччина залишається частиною Європейського союзу і розглядає його як "життєвий простір", однак попередив про глибоку кризу всередині ЄС. За його словами, сьогодні фактично зруйновано світовий порядок і не працюють механізми міжнародного права.

"Я б не хотів, щоб у цій кризі, яку переживає Європейський Союз, Словаччина бігала як поранена лань і стала жертвою серйозних геополітичних зрушень", — заявив Фіцо.

Словацька влада наполягає на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні та переходу до дипломатичного врегулювання конфлікту за умови надання Києву довгострокових гарантій безпеки.

Раніше, 8 січня, Роберт Фіцо вже заявляв про припинення поставок озброєнь Україні. Виступаючи в Братиславі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Чехії, він наголосив, що допомога Києву з боку Словаччини носитиме виключно гуманітарний характер.

"Ніяких солдатів, ніякої зброї, ніякого військового кредиту", — чітко позначив Фіцо нову лінію уряду.

Заяви словацького керівництва прозвучали на тлі обговорень у ЄС можливої участі окремих країн у забезпеченні безпеки України після укладення мирної угоди. Зокрема, ми повідомляли про плани Великої Британії та Франції спрямувати до України до 15 тисяч військовослужбовців, однак Братислава дала зрозуміти, що в подібних ініціативах брати участь не має наміру.