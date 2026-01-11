Никаких солдат и оружия: Словакия отказалась от военной помощи Украине, — Фицо

Словакия не будет оказывать Украине военную помощь, направлять своих военнослужащих или предоставлять гарантии под кредит Европейского союза.

Об этом заявили президент страны Петер Пеллегрини, премьер-министр Роберт Фицо и спикер парламента Рихард Раши по итогам встречи в Братиславе, приуроченной к 33-й годовщине образования Словацкой Республики.

Как сообщает словацкое издание Pravda, все три высших должностных лица подтвердили единую позицию руководства страны по украинскому вопросу. По словам президента Пеллегрини, Братислава и далее не намерена участвовать в военной поддержке Киева.

"Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС", — цитирует издание слова президента Словакии.

Премьер-министр Роберт Фицо при этом подчеркнул, что Словакия остается частью Европейского союза и рассматривает его как "жизненное пространство", однако предупредил о глубоком кризисе внутри ЕС. По его словам, сегодня фактически разрушен мировой порядок и не работают механизмы международного права.

"Я бы не хотел, чтобы в этом кризисе, который переживает Европейский Союз, Словакия бегала как раненая лань и стала жертвой серьезных геополитических сдвигов", — заявил Фицо.

Словацкие власти настаивают на необходимости как можно скорейшего прекращения боевых действий в Украине и перехода к дипломатическому урегулированию конфликта при предоставлении Киеву долгосрочных гарантий безопасности.

Ранее, 8 января, Роберт Фицо уже заявлял о прекращении поставок вооружений Украине. Выступая в Братиславе на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии, он подчеркнул, что помощь Киеву со стороны Словакии будет носить исключительно гуманитарный характер.

"Никаких солдат, никакого оружия, никакого военного кредита", — четко обозначил Фицо новую линию правительства.

Заявления словацкого руководства прозвучали на фоне обсуждений в ЕС возможного участия отдельных стран в обеспечении безопасности Украины после заключения мирного соглашения. В частности, мы сообщали о планах Великобритании и Франции направить в Украину до 15 тысяч военнослужащих, однако Братислава дала понять, что в подобных инициативах участвовать не намерена.