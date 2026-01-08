Вдали от линии фронта: СМИ раскрыли, сколько солдат планируют направить в Украину Франция и Британия

Франция и Великобритания направят в Украину до 15 000 своих военнослужащих после заключения мирного соглашения, а Германия готова разместить свой контингент только рядом с Украиной.

Однако даже общая численность 15 000 военных является оптимистичной, пишет The Times со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах.

Сначала военное руководство Британии предлагало прислать 10 000 собственных военнослужащих, однако в Министерстве обороны это было признано невозможным, поскольку нынешняя численность британской армии составляет около 71 000 обученных военнослужащих.

Поэтому, по данным двух военных источников, Британия развернет менее 7 500 солдат, а остальное должна добавить Франция.

Сами войска должны располагаться на Западе Украины, вдали от линии фронта.

Согласно плану, британские и французские войска помогут в подготовке украинской армии и будут контролировать строительство "защищенных объектов" для хранения оружия и военного оборудования, которые могут быть использованы для поддержки обороны Украины.

Авторы материала также отметили, что Германия готова также развернуть свои войска, но только вблизи Украины: в Польше или Румынии.

Высокопоставленные чиновники оборонных ведомств этих ведущих европейских стран считают, что российский диктатор Владимир Путин не нарушит соглашение о прекращении огня, потому что будет бояться ответа на это Дональда Трампа.

Напомним, 6 января Эмманюэль Макрон заявил. что Франция может отправить в Украину тысячи своих солдат после прекращения огня.

Фокус также писал о том, что Бельгия готова предоставить авиацию и флот для поддержания мира в Украине.