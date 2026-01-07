"Тысячи французских солдат": Франция будет участвовать в восстановлении ВСУ после войны, — Макрон

Франция может направить в Украину тысячи своих солдат после прекращения российско-украинской войны и будет участвовать в восстановлении Вооруженных сил Украины.

Французский контингент не будет вовлечен в боевые действия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет Le Monde.

"Тысячи французских солдат могут быть направлены для поддержания мира в Украине после прекращения огня. После подписания мирного соглашения мы хотим, во-первых, предоставить изображения и данные наблюдений (...), во-вторых, мы будем участвовать в восстановлении украинской армии, и в-третьих, мы продемонстрировали свою готовность быть развернутыми в составе этих многонациональных сил", — сказал Макрон.

Он уточнил, что эти силы не будут участвовать в боевых действиях.

"Это не силы, которые мы обязуемся участвовать в боевых действиях. Это силы обеспечения после подписания мирного соглашения", — отметил Макрон.

По его словам, Турция готова взять на себя ответственность за морской компонент гарантий безопасности для Украины, а США возьмут на себя ведущую роль в мониторинге прекращения огня после подписания мирного соглашения.

Кроме того Макрон отметил, что в ближайшие недели "будет реорганизовывать контакты" с российским диктатором Владимиром Путиным.

Напомним, 6 января Зеленский, Макрон и Стармер подписали совместную декларацию о развертывании в Украине западных сил после войны.

