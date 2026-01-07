"Тисячі французьких солдатів": Франція братиме участь у відновленні ЗСУ після війни, — Макрон

Франція може направити в Україну тисячі своїх солдатів після припинення російсько-української війни та братиме участь у відновленні Збройних сил України.

Французький контингент не буде залучений до бойових дій, заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише Le Monde.

"Тисячі французьких солдатів можуть бути направлені для підтримки миру в Україні після припинення вогню. Після підписання мирної угоди ми хочемо, по-перше, надати зображення і дані спостережень (…), по-друге, ми братимемо участь у відновленні української армії, і по-третє, ми продемонстрували свою готовність бути розгорнутими у складі цих багатонаціональних сил", — сказав Макрон.

Він уточнив, що ці сили не будуть брати участі у бойових діях.

"Це не сили, які ми зобов'язуємося брати участь у бойових діях. Це сили забезпечення після підписання мирної угоди", — зазначив Макрон.

За його словами, Туреччина готова взяти на себе відповідальність за морський компонент гарантій безпеки для України, а США візьмуть на себе провідну роль у моніторингу припинення вогню після підписання мирної угоди.

Крім того Макрон наголосив, що найближчими тижнями "буде реорганізовувати контакти" з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 6 січня Зеленський, Макрон та Стармер підписали спільну декларацію про розгортання в Україні західних сил після війни.

