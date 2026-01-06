Мерц хоче від Зеленського, щоб молоді українці не виїджали до Німеччини

На думку канцлера Німеччини, українці мають проходити службу вдома, а не їхати до ФРН, Франції та Польщі. Це питання порушувалось під час зустрічі у Брюсселі і Мерц очікує, що Україна виконає відповідні від неї очікування.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити проходження молодими українськими чоловіками військової служби у своїй країні, щоб вони не їхали до Німеччини, Польщі чи Франції. Про це він заявив на пресконференції після саміту коаліції охочих у Парижі.

Мерц заявив про те, що Україна має надати роботу своїм громадянам

"Україна має забезпечити молодим людям можливість проходити службу у своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції. Це те, що ми вже обговорювали разом у Брюсселі, і я думаю, що Україна може і відповідатиме цим очікуванням", — заявив Мерц.

За його словами, для досягнення миру в Україні будуть потрібні компроміси.

"Нам, безумовно, доведеться піти на компроміси, щоб досягти миру в Україні. Ми зробимо все можливе, з завзятістю, реалізмом і далекоглядністю, щоб досягти найкращого можливого результату: стабільного припинення вогню, надійних гарантій безпеки та миру в Європі, який ми будуватимемо разом", – сказав Мерц.

Нагадаємо, раніше голова Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв пропонував викрасти Фрідріха Мерца, якого він назвав "неонацистом". У відповідь заступник речника німецького уряду засудив таку погрозу.

Раніше Християнсько-соціальний союз Німеччини, який є молодшим партнером партії Мерца, закликав до посилення міграційної політики стосовно українців.