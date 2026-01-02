Мають захищати свою країну: у партії Мерца виступають за повернення українських чоловіків додому

Християнсько-соціальний союз (ХСС) у своєму програмному документі хоче більш щільно взятися за міграцію в Німеччині. У партії вважають, що час посилити заходи щодо прохачів притулку.

Головним питанням у партії канцлера Фрідріха Мерца вважають, що необхідно якнайшвидше розпочати депортації та припинити незаконну міграцію, повідомляє Münchner Merkur із посиланням на отриманий документ.

Парламентська група ХСС ще рік тому надавала міграційній політиці "надзвичайно великого значення". Тепер, напередодні своїх традиційних зборів в абатстві Сеон, вона виступає за подальше посилення обмежень. У 2026 році влада збирається посилити масштаби депортації, особливо щодо сирійців, які мали тимчасову посвідку на проживання до закінчення громадянської війни в Сирії.

Однак не обійшли німецькі політики стороною й українців.

Відео дня

"Зокрема, українські чоловіки призовного віку мають зробити свій внесок у захист своєї країни", — вважають у партії. Також Александер Гоффманн, нині голова ХСС у Бундестазі, нагадав, що для всіх прохачів притулку — починаючи з квітня 2025 року, будь-які наявні в них активи будуть використані "для покриття витрат на їхнє перебування в Німеччині". Це стосується й українців.

Влітку минулого року український уряд скасував заборону на виїзд для молодих людей віком від 18 до 22 років. У результаті збільшився потік біженців з України до Німеччини. Згідно з інформацією в німецьких ЗМІ, 2025 року в Берлін щотижня приїжджали 150 українських біженців. У перші два тижні листопада ця цифра була вчетверо вищою.

ХСС також зобов'язався не допускати повернення біженців додому ("від'їзду додому"). Якщо біженець повертається у свою країну походження, він має автоматично позбутися захисного статусу, "тому що його дії не підтверджують його власну потребу в захисті".

Це викликає суперечки серед експертів, особливо щодо Афганістану та Сирії. Деякі стверджують, що пробні повернення можуть спонукати біженців назавжди покинути свої країни.

Крім того, ХСС вимагає розробити план щодо запобігання потрапляння мігрантів, мотивованих бідністю, до німецької системи соціального забезпечення, навіть якщо вони прибувають з ЄС — зокрема, з Румунії та Болгарії.

Ті, хто працює лише кілька годин на тиждень, не повинні отримувати повну свободу пересування, як працівники всередині ЄС, вважає Гоффман.

Наразі ліміт становить 5,5 годин. Це призводить до схем, у яких несумлінні орендодавці влаштовують східноєвропейців на фіктивні мініроботи в старі будинки, а потім отримують державні соціальні допомоги (додаткові допомоги, допомога на дитину).

Нагадаємо, Фрідріх Мерц ще в листопаді минулого року висловив занепокоєння через збільшення кількості молодих українців, які прибувають до ФРН. Він закликав президента Володимира Зеленського вжити заходів, щоб молоді чоловіки не покидали країну у великій кількості, а виконували свої обов'язки на батьківщині, де вони потрібні.

Раніше в Німеччині вже скаржилися на масовий виїзд молодих українських чоловіків. Зростання відтоку пов'язували з ослабленням правил виїзду для призовників, запровадженим президентом Володимиром Зеленським.