Медведєв погрожував викрасти "неонациста" Мерца: у Німеччині відреагували

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв вирішив погрожувати канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу можливим викраденням. Ці слова стали реакцією Медведєва на операцію з викрадення та затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Німецький уряд вже засудив заяву Медведєва. Про це повідомляє Welt.

Медведєв неодноразово відреагував на операцію з захоплення Мадуро. Спочатку в себе в X він наголосив, що команда Трампа займає жорстку позицію в просуванні своїх інтересів. За його словами, дії США не пов'язані з контролем наркотрафіку, а лише з бажанням захопити контроль над нафтою.

Водночас Медведєв висловив сумніви, що США зможуть керувати Венесуелою "здалеку".

Заява Медведєва щодо ситуації в Венесуелі Фото: Скриншот

Пізніше у коментарі "ТАСС" Медведєв заявив, що може розглядати подібний сценарій щодо лідерів інших країн. Як приклад він навів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, якого на додачу назвав неонацистом:

"Викрадення того ж неонациста Мерца може стати чудовим сюжетним поворотом у цьому карнавальному серіалі. Тут вже мало що може здивувати. Частка реалістичності є і в такому сценарії. Його якраз є за що переслідувати навіть у Німеччині. Тому не шкода буде. Тим більше, що бюргери страждають ні за що", — сказав він.

У відповідь заступник речника німецького уряду засудив таку погрозу. Утім там зазначили, що не планують посилювати заходи безпеки для захисту Мерца.

Співробітники служби охорони Федерального кримінального поліцейського управління "є одними з найкращих у світі", зазначили в уряді.

Це не перша погроза Медведєва на адресу європейського лідера у 2026-му році. Перед цим він заявив про те, що Фінляндія має розплатитися за свою мерзенну русофобію. Такою була реакція на новорічне звернення фінського президента Александра Стубба.

Раніше Медведєв обурився пропозицією українського президента Володимира Зеленського провести всеукраїнський референдум щодо територій. За словами експрезидента РФ, Володимир Зеленський такою пропозицією "показав середній палець" адміністрації Дональда Трампа.

А після того, як Зеленський заявив, що всі українці мають одну спільну мрію — "щоб він сконав", Медведєв заявив, що український лідер нібито намагається зірвати врегулювання війни. Крім того експрезидент Росії пообіцяв, що Зеленському "доведеться переховуватися до кінця свого нікчемного життя".