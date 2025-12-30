Медведєв відверто погрожує Зеленському: "Доведеться переховуватися до кінця життя"

Колишній президент та прем'єр-міністр Росії, нинішній заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив чергову заяву щодо російсько-української війни та Володимира Зеленського особисто.

Він звинуватив українського президента в тому, що той нібито намагається зірвати врегулювання війни. Про це Медведєв написав у X, який заблокований на території РФ.

"Він хоче війни. Ну, тепер йому принаймні доведеться переховуватися до кінця свого нікчемного життя", — заявив Медведєв.

Текст посту Медведева Фото: Скриншот

Крім того, у своєму Telegram експрезидент Росії вирішив підбити підсумки року, що минає. І в цьому пості також не обійшлося без згадки Володимира Зеленського

Він розповів, що 2025-й рік приніс дуже багато важливого для Росії. Так, ЗС РФ нібито продовжують громити ворога, економіка Росії не розвалилася, а курс рубля укріпився.

Відео дня

"І, звісно, тепер всі розуміють неминучість нашої перемоги. Це найважливіший результат року", — написав Медведєв.

Згодом він згадав про Зеленського, хоча й не назвав імені українського президента напряму. Натомість він написав про "тряпічного уродца", який бажав смерті "одній людині".

Експрезидент Росії заявив, що насправді Зеленський бажає смерті не одній людині, а всім росіянам та РФ як країні. Він також стверджує, що український президент нібито віддав наказ про масовані атаки.

"Не буду тут писати про його насильницьку смерть, хоча саме зараз кістлява часто дихає в спину покидьку. Побажаю іншого — в наукових цілях. Дуже важливо, щоб в майбутньому, після швидкої смерті було заспиртоване тільце зеленого гомункула було виставлене в пітерській Кунтскамері, де на забаву нащадкам російські царі збирали потвор. І ретельно досліджене, адже цілком імовірно, що перед нами ще один засланeць із далекого космосу — особливої раси scurra sordidus, який прибув до нас із карликової галактики в Тукані. Тож, як кажуть на їхньому малотуканському наріччі: "З останнім роком, факінг папет!" — написав Медведєв.

Текст посту Медведева Фото: Скриншот

Нагадаємо, що Володимир Зеленський у своєму різдвяному привітанні заявив, що всі українці мають одну мрію і одне бажання, яке загадуємо на всіх — "щоб він сконав".

У Кремлі відреагували на цю заяву, сказваши, що це "некультурно, озлоблено", і загалом Зеленський "схожий на малоадекватну людину".