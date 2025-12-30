Медведев откровенно угрожает Зеленскому: "Придется скрываться до конца жизни"

Бывший президент и премьер-министр России, нынешний заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев сделал очередное заявление относительно российско-украинской войны и Владимира Зеленского лично.

Он обвинил украинского президента в том, что тот якобы пытается сорвать урегулирование войны. Об этом Медведев написал в X, который заблокирован на территории РФ.

"Он хочет войны. Ну, теперь ему по крайней мере придется скрываться до конца своей никчемной жизни", — заявил Медведев.

Текст поста Медведева Фото: Скриншот

Кроме того, в своем Telegram экс-президент России решил подвести итоги уходящего года. И в этом посте также не обошлось без упоминания Владимира Зеленского

Он рассказал, что 2025-й год принес очень много важного для России. Так, ВС РФ якобы продолжают громить врага, экономика России не развалилась, а курс рубля укрепился.

Відео дня

"И, конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это самый важный результат года", — написал Медведев.

Впоследствии он вспомнил о Зеленском, хотя и не назвал имени украинского президента напрямую. Вместо этого он написал о "тряпичном уродце", который желал смерти "одному человеку".

Экс-президент России заявил, что на самом деле Зеленский желает смерти не одному человеку, а всем россиянам и РФ как стране. Он также утверждает, что украинский президент якобы отдал приказ о массированных атаках.

"Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину подонку. Пожелаю другого — в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем, после скорой смерти было заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунтскамере, где на забаву потомкам русские цари собирали уродов. И тщательно исследовано, ведь вполне вероятно, что перед нами еще один посланник из далекого космоса — особой расы scurra sordidus, который прибыл к нам из карликовой галактики в Тукане. Итак, как говорят на их малотуканском наречии: "С последним годом, факинг папет!" — написал Медведев.

Текст поста Медведева Фото: Скриншот

Напомним, что Владимир Зеленский в своем рождественском поздравлении заявил, что все украинцы имеют одну мечту и одно желание, которое загадываем на всех — "чтобы он покончил".

В Кремле отреагировали на это заявление, сказваши, что это "некультурно, озлобленно", и в целом Зеленский "похож на малоадекватного человека".