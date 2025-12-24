"Одно желание на всех — чтобы он скончался": Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Сочельника. Президент подчеркнул, что сегодня вся Украина отмечает Рождество в одну дату — как одна большая семья.

Глава государства напомнил, что это уже четвертое Рождество, которое украинцы отмечают в условиях полномасштабной войны. Об этом он сказал в своем обращении, которое опубликовал на своих каналах в соцсетях.

Зеленский отметил, что, к сожалению, не все украинцы отмечают Сочельник у себя дома, не у всех есть дом, и не все сегодня с нами. Впрочем Россия, несмотря на все беды, которые она принесла, не сможет разбомбить украинское сердце, веру друг в друга и единство.

"И мы счастливы, когда слышим музыку Рождества, но еще больше — когда не слышим музыку зла, не слышим пролетающих над головой дронов и ракет", — подчеркнул президент.

Глава государства рассказал, что россияне проявили себя настоящих, атаковав территорию Украины накануне Рождества.

Мы молимся сегодня за всех, кто на фронте, чтобы вернулись живыми. За всех, кто в плену, — чтобы вернулись домой. За всех наших погибших героев, которые защитили Украину ценой жизни. За всех, кого Россия загнала в оккупацию и кого заставила уехать. Кому трудно, но они не потеряли Украину в себе, а значит, их никогда не потеряет Украина. Мы сегодня бок о бок", — заявил Зеленский.

В своем обращении президент подчеркнул, что украинцы сегодня имеют одну мечту и одно желание, которое загадываем на всех — "чтобы он умер".

Впрочем, когда жители Украины обращаются к Богу, то просят о чем-то более широком, — мир для Украины.

"Чтобы глаза наших детей, глаза наших родителей, наших любимых, родных наконец не плакали. Чтобы добро и правда победили. Чтобы была победа мира. И были мы. И была Украина. И непременно — день, когда все соберутся дома в первый мирный год, мирного Рождества и скажут друг другу: "Христос родился! Славим Его!" — сказал президент.

Редакция Фокуса присоединяется к поздравлениям с Рождеством Христовым и желает всем, чтобы в Украине наконец воцарился долгожданный мир.

Ранее Фокус собрал подборку из 10 поздравлений, которые можно отправить родным, друзьям или коллегам на Сочельник.

Также сообщалось, что 25 декабря для большинства украинцев будет обычным рабочим днем из-за действия военного положения, которое временно приостановило праздничные и нерабочие дни. В то же время работодатели могут самостоятельно решать, предоставить ли работникам выходной.