Рождество 2025: рабочий день или выходной — что ждет украинцев 25 декабря

В этом году Рождество Христово, 25 декабря, для большинства украинцев будет обычным рабочим днем из-за действия военного положения, которое временно приостановило праздничные и нерабочие дни. В то же время работодатели могут самостоятельно решать, предоставить ли работникам выходной.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", традиционно вопрос о выходных на 25 декабря ежегодно привлекает внимание, а в 2025 году военное положение делает его особенно актуальным. Согласно статье 73 Кодекса законов о труде Украины, Рождество Христово обычно является праздничным днем и официальным выходным. Однако в условиях войны эта норма временно не применяется.

Статья 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что во время военного положения праздничные и нерабочие дни не учитываются. Таким образом, 25 декабря 2025 года, который приходится на четверг, считается рабочим днем для большинства работников.

Вместе с тем закон оставляет работодателям свободу выбора. В частном секторе руководитель компании может объявить день выходным, перенести рабочий день или предоставить дополнительный отдых, оформив это соответствующим приказом.

Работникам важно помнить:

25 декабря остается праздничной датой, но не является обязательным выходным во время военного положения;

государственные и коммунальные учреждения работают в обычном режиме, если не принято иное решение;

в частных компаниях возможны исключения в зависимости от решения руководства.

До какого числа продлили военное положение

Стоит заметить, что в октябре 2025 года Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток — до 3 февраля 2026 года. Парламент рассмотрел два законопроекта, №14128 и №14129, и поддержал их большинством голосов. В частности, за продление военного положения проголосовали 317 депутатов, продление мобилизации — 315, при этом несколько депутатов воздержались или голосовали против.

Напомним, что в конце октября Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения еще на 90 суток. В частности, режим будет действовать с 5 ноября, охватывая период новогодних праздников.

