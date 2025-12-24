Різдво 2025: робочий день чи вихідний — що чекає українців 25 грудня

Цього року Різдво Христове, 25 грудня, для більшості українців буде звичайним робочим днем через дію воєнного стану, який тимчасово призупинив святкові та неробочі дні. Водночас роботодавці можуть самостійно вирішувати, чи надати працівникам вихідний.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", традиційно питання щодо вихідних на 25 грудня щороку привертає увагу, а у 2025 році воєнний стан робить його особливо актуальним. Згідно зі статтею 73 Кодексу законів про працю України, Різдво Христове зазвичай є святковим днем і офіційним вихідним. Проте в умовах війни ця норма тимчасово не застосовується.

Стаття 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що під час воєнного стану святкові та неробочі дні не враховуються. Отже, 25 грудня 2025 року, що припадає на четвер, вважається робочим днем для більшості працівників.

Відео дня

Водночас закон залишає роботодавцям свободу вибору. У приватному секторі керівник компанії може оголосити день вихідним, перенести робочий день або надати додатковий відпочинок, оформивши це відповідним наказом.

Працівникам важливо пам’ятати:

25 грудня залишається святковою датою, але не є обов’язковим вихідним під час воєнного стану;

державні та комунальні установи працюють у звичайному режимі, якщо не ухвалено іншого рішення;

у приватних компаніях можливі винятки залежно від рішення керівництва.

До якого числа продовжили воєнний стан

Варто зауважити, що у жовтні 2025 року Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб — до 3 лютого 2026 року. Парламент розглянув два законопроєкти, №14128 і №14129, і підтримав їх більшістю голосів. Зокрема, за продовження воєнного стану проголосували 317 депутатів, продовження мобілізації — 315, водночас кілька депутатів утрималися або голосували проти.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану ще на 90 діб. Зокрема, режим діятиме з 5 листопада, охоплюючи період новорічних свят.

Також Фокус писав, що першою зіркою, яка засяє в небі над Україною, стане Капелла, яка розташована в сузір'ї Візничого.