Зеленський продовжив воєнний стан: як це вплине на новорічні свята

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження воєнного стану ще на 90 діб. Документ визначає, що режим діятиме з 5 листопада, охоплюючи період новорічних свят.

Як повідомляє Верховна Рада України, Президент України Володимир Зеленський затвердив новий указ про продовження строку дії воєнного стану від 20 жовтня 2025 року № 793/2025. Згідно з документом, воєнний стан в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 05 листопада 2025 року на 90 діб. У статті 2 законопроєкту визначено, що "цей Закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування".

Як зазначено в офіційному законі про воєнний стан, його положення узгоджуються з пунктом 31 частини першої статті 85 Конституції України та пунктом 20 частини першої статті 106 Конституції України. Вони визначають право президента ухвалювати рішення про введення або продовження воєнного стану у разі загрози нападу чи небезпеки державній незалежності.

Відео дня

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться, що необхідність продовження строку дії воєнного стану 2025 року пов’язана з триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України. Продовження режиму має на меті забезпечити ефективну роботу сил безпеки та оборони, узгодження заходів мобілізації та гарантування стабільності державного управління.

"Закон розроблено для підтримання правового режиму воєнного стану в умовах постійної загрози територіальній цілісності держави", — зазначається у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.

Основні положення нового указу про продовження воєнного стану

Воєнний стан в Україні продовжується з 05:30 5 листопада 2025 року на 90 діб.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 793/2025 від 20 жовтня 2025 року.

Закон про продовження воєнного стану набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Рішення ухвалене відповідно до Конституції України та Закону «Про правовий режим воєнного стану».

Офіційне продовження воєнного стану не потребує додаткових витрат із державного бюджету.

Головне науково-експертне управління парламенту підтвердило, що документ повністю відповідає нормам Конституції та чинного законодавства. У висновку наголошено, що проєкт узгоджується з приписами статті 5 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та спрямований на гарантування національної безпеки в умовах агресії що триває.

У документі підкреслюється, що запроваджені заходи є необхідними для відбиття загроз суверенітету та незалежності, зокрема у сфері оборони, мобілізації, управління територіями та забезпечення громадського порядку. Продовження строку дії воєнного стану в Україні дозволить органам державної влади оперативно реагувати на виклики безпеці, а також продовжити взаємодію з міжнародними партнерами у сфері оборонної підтримки.

Нагадаємо, воєнний стан в Україні було вперше введено 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Відтоді його дія неодноразово продовжувалася для збереження обороноздатності держави та захисту населення.

Продовження на 90 діб з 5 листопада 2025 року забезпечить безперервність правового режиму та дозволить координувати дії всіх секторів національної безпеки.

Як повідомляв Фокус, народні депутати 21 жовтня продовжили дію воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб.

Фокус також писав, що попереднє продовження воєнного стану було схвалено Верховною радою у липні цього року.