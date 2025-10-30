Зеленский продлил военное положение: как это повлияет на новогодние праздники

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения еще на 90 суток. Документ определяет, что режим будет действовать с 5 ноября, охватывая период новогодних праздников.

Как сообщает Верховная Рада Украины, Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый указ о продлении срока действия военного положения от 20 октября 2025 года № 793/2025. Согласно документу, военное положение в Украине продлевается с 05 часов 30 минут 05 ноября 2025 года на 90 суток. В статье 2 законопроекта определено, что "этот Закон немедленно объявляется через средства массовой информации и вступает в силу со дня его опубликования".

Как указано в официальном законе о военном положении, его положения согласуются с пунктом 31 части первой статьи 85 Конституции Украины и пунктом 20 части первой статьи 106 Конституции Украины. Они определяют право президента принимать решение о введении или продлении военного положения в случае угрозы нападения или опасности государственной независимости.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимость продления срока действия военного положения 2025 года связана с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины. Продление режима имеет целью обеспечить эффективную работу сил безопасности и обороны, согласование мер мобилизации и обеспечения стабильности государственного управления.

"Закон разработан для поддержания правового режима военного положения в условиях постоянной угрозы территориальной целостности государства", — отмечается в заключении Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины.

Основные положения нового указа о продлении военного положения

Военное положение в Украине продлевается с 05:30 5 ноября 2025 года на 90 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 793/2025 от 20 октября 2025 года.

Закон о продлении военного положения вступает в силу со дня официального опубликования.

Решение принято в соответствии с Конституцией Украины и Законом "О правовом режиме военного положения".

Официальное продление военного положения не требует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Главное научно-экспертное управление парламента подтвердило, что документ полностью соответствует нормам Конституции и действующего законодательства. В заключении отмечено, что проект согласуется с предписаниями статьи 5 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" и направлен на обеспечение национальной безопасности в условиях продолжающейся агрессии.

В документе подчеркивается, что введенные меры необходимы для отражения угроз суверенитету и независимости, в частности в сфере обороны, мобилизации, управления территориями и обеспечения общественного порядка. Продление срока действия военного положения в Украине позволит органам государственной власти оперативно реагировать на вызовы безопасности, а также продолжить взаимодействие с международными партнерами в сфере оборонной поддержки.

Напомним, военное положение в Украине было впервые введено 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. С тех пор его действие неоднократно продлевалось для сохранения обороноспособности государства и защиты населения.

Продление на 90 суток с 5 ноября 2025 года обеспечит непрерывность правового режима и позволит координировать действия всех секторов национальной безопасности.

