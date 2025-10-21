В Украине продлено военное положение и всеобщая мобилизация: какие обновленные сроки

Народные депутаты 21 октября продлили действие военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток. Таким образом, они продлятся до 3 февраля 2026 года.

Продление действия военного положения и мобилизации депутаты Верховной Рады поддержали на пленарном заседании 21 октября. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже 17-е продление действия этого решения.

За продление военного положения проголосовали 317 нардепов, воздержались и проголосовали против по одному парламентарию. За продление всеобщей мобилизации отдали голоса 315 депутатов, воздержались двое, а против был один.

Чтобы документ вступил в силу, его должны подписать председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

Народный депутат Украины Ярослав Железняк сообщил, что законы №14128 о продлении военного положения и №14129 о продлении всеобщей мобилизации должны вступить в силу 5 ноября и действовать до 3 февраля 2026 года.

Напомним, глава Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер 18 октября 2025 года высказал мнение, что в этом году война в Украине не закончится. По его мнению, об этом свидетельствуют продолжение боевых действий и обстрелов украинской энергетики со стороны РФ.

Глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький 15 сентября сообщил, что после завершения военного положения в Украине будет введен особый переходный режим, который может сопровождаться мобилизационными мероприятиями.