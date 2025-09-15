В Украине после завершения военного положения введут переходный особый режим, — Старенький

Председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький сообщил, что после окончания военного положения некоторое время будет действовать особый режим. По его словам, переходный период может длиться несколько месяцев и сопровождаться мобилизационными мероприятиями.

Related video

Об этом Старенький рассказал в эфире телеканала "Новости LIVE". Он отметил, что даже после официального завершения военного положения Украина будет нуждаться в переходном периоде с усиленными ограничениями и мерами безопасности.

По словам адвоката, в рамках особого режима могут вводиться ограничения как на всей территории Украины, так и локально. Речь идет, в частности, о продлении мобилизации, повышении обороноспособности, а также переводе отдельных предприятий на специальный режим работы.

"Даже когда будет закончено военное положение, некоторое время будет переходным периодом. На это время, скорее всего, будет объявлено особое положение. Могут вводиться определенные ограничения или меры по мобилизации, повышению обороноспособности, строительству оборонительных сооружений, а также переводу предприятий на особый режим", — пояснил Сергей Старенький.

Он добавил, что во время этого периода может произойти частичная мобилизация не только мужчин, но и женщин, которые имеют военные специальности. К ним относятся медики, инженеры оборонной отрасли и специалисты по радиоэлектронике.

"Это определенное время даже после окончания военных действий, после окончания военного положения. Мы должны быть готовы, что это может длиться три месяца, шесть месяцев или дольше", — подчеркнул Старенький.

Председатель Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький

Напомним, военное положение в Украине действует с 24 февраля 2022 года после полномасштабного вторжения России.

Как сообщал Фокус, военное положение и мобилизацию в Украине продлили до ноября: Зеленский принял решение.

Фокус также писал, что завершение военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных ВСУ.