В Україні після завершення воєнного стану запровадять перехідний особливий режим, — Старенький

Голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив, що після закінчення воєнного стану на певний час діятиме особливий режим. За його словами, перехідний період може тривати кілька місяців та супроводжуватися мобілізаційними заходами.

Про це Старенький розповів в ефірі телеканалу "Новини LIVE". Він зазначив, що навіть після офіційного завершення воєнного стану Україна потребуватиме перехідного періоду з посиленими обмеженнями та заходами безпеки.

За словами адвоката, у межах особливого режиму можуть запроваджуватися обмеження як на всій території України, так і локально. Йдеться, зокрема, про продовження мобілізації, підвищення обороноздатності, а також переведення окремих підприємств на спеціальний режим роботи.

"Навіть коли буде закінчено воєнний стан, деякий час буде перехідним періодом. На цей час, скоріше за все, буде оголошено особливий стан. Можуть вводитися певні обмеження або заходи щодо мобілізації, підвищення обороноздатності, будівництва оборонних споруд, а також переведення підприємств на особливий режим", – пояснив Сергій Старенький.

Він додав, що під час цього періоду може відбутися часткова мобілізація не лише чоловіків, але й жінок, які мають військові спеціальності. До них належать медики, інженери оборонної галузі та фахівці з радіоелектроніки.

"Це певний час навіть після закінчення військових дій, після закінчення воєнного стану. Ми повинні бути готові, що це може тривати три місяці, шість місяців або й довше", – підкреслив Старенький.

Голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький

Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє з 24 лютого 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії.

