Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили до листопада: Зеленський ухвалив рішення

Воєнний стан і мобілізація діятимуть в Україні ще три місяці. Влада країни вже 16-й раз ухвалює це рішення.

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Президент України Володимир Зеленський 25 липня підписав законопроєкт про продовження воєнного стану та мобілізації на три місяці — до 5 листопада. Про це стало відомо зі статусів документів на сайті Верховної Ради.

Проєкт закону про затвердження указу президента України "Про продовження терміну дії воєнного стану в Україні" №4356-IX повернуто з підписом глави держави.

Такий самий статус у закону "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" №4525-IX.

Термін дії воєнного стану в Україні продовжено з 5:30 ранку 7 серпня на 90 діб. Термін проведення загальної мобілізації продовжено на такий самий період, уточнили у Верховній Раді.

Президентські рішення аргументовані продовженням збройної агресії Росії проти України. Таким чином, влада України вже 16-й раз продовжує режим воєнного стану.

Нагадаємо, в Офісі президента розробляють ідеї виборів після війни з РФ. У цей період може настати "перехідне правосуддя".

У Раді говорили, що завершення воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію військових ЗСУ.