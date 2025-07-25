Военное положение и мобилизацию в Украине продлили до ноября: Зеленский принял решение

Военное положение и мобилизация будут действовать в Украине еще три месяца. Власти страны уже 16-й раз принимают это решение.

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Президент Украины Владимир Зеленский 25 июля подписал законопроект о продлении военного положения и мобилизации на три месяца — до 5 ноября. Об этом стало известно из статусов документов на сайте Верховной Рады.

Проект закона об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" №4356-IX возвращен с подписью главы государства.

Такой же статус у закона "О продлении срока проведения общей мобилизации" №4525-IX.

Срок действия военного положения в Украине продлен с 5:30 утра 7 августа на 90 суток. Срок проведения всеобщей мобилизации продлен на такой же период, уточнили в Верховной Раде.

Президентские решения аргументированы продолжением вооруженной агрессии России против Украины. Таким образом, власти Украины уже 16-й раз продлевают режим военного положения.

Напомним, в Офисе президента разрабатывают идеи выборов после войны с РФ. В этот период может наступить "переходное правосудие".

В Раде говорили, что завершение военного положения не означает автоматическую демобилизацию военных ВСУ.