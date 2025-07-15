Рада продлила военное положение и мобилизацию: кто проголосовал "против" (фото)

Верховная Рада проголосовала за два законопроекта, которые касаются продления военного положения и мобилизации на 90 дней. При этом в зале нашлось два депутата, которые не отдали свои голоса за предложения президента Украины Владимира Зеленского.

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Результаты голосования по военному положению появился в Telegram-канале нардепа "Голоса" Ярослава Железняка. Решение о продлении мобилизации — в канале нардепа "Евросолидарности" Алексея Гончаренко. Гончаренко сообщил, что он во второй раз голосовать против обоих предложений президента, поскольку в государстве не приняты другие важные законы, касающиеся ВСУ.

В заметке Железняка указано, что парламент в 16-й раз продлил военное положение в Украине. Политик опубликовал итоги голосования по законопроекту №14372, карточка и текст которого размещены на портале совета. Видим, что в зале зарегистрировалось 337 нардепов, голосов "за" — 320, "против" — один, "воздержались" — 0. Также указано, что 16 человек решили не голосовать за продление военного положения.

Согласно решению Рады, военное положение продолжится с 7 августа и продлится до 5 ноября, говорится в тексте закона.

Военное положение и мобилизация — голосование Рады за законопроект №14371 Фото: Telegram/Ярослав Железняк

На портале Рады пока нет таблицы с голосами, но Железняк написал, что голос "против" — это Гончаренко.

Результаты голосования о продлении мобилизации опубликовал нардеп от "Евросолидарности". На табло — его один голос "против", а голосов "за" — 304. Кроме того, есть еще одна особенность — один нардеп воздержался. Имя этого нардепа пока не известно.

Военное положение и мобилизация — голосование Рады за законопроект №14372 Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Военное положение и мобилизация — детали

Гончаренко, который ведет прямую трансляцию из зала Рады, в Telegram объяснил свою позицию, которая такая же, как 90 дней назад, когда он впервые голосовал "против". Политик заявил, что не будет поддерживать продление военного положения и мобилизации, поскольку нардепы не приняли закон о демобилизации. Кроме того, есть практика "бусификации", к которой причастны терцентры комплектования. Пока эти проблемы не будут решены, Гончаренко не будет давать голосов "за", говорится в сообщении. Отдельное сообщение касается позиции "Евросолидарности": он подчеркнул, что это исключительно его позиция, а политическая сила имеет другое мнение.

Военное положение и мобилизация — Гончаренко о позиции по №14372 и №14371 Фото: Скриншот Военное положение и мобилизация — Гончаренко о позиции ЕС Фото: Скриншот

Отметим, 14 июля президент Зеленский внес на рассмотрение Рады два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации. Между тем появилась оценка военного аналитика Агиля Рустамзаде, который объяснил, что будет с армией после завершения военного положения. По мнению аналитика, возможно возвращение к срочной службе и призыву.

Напоминаем, в мае нардеп Гончаренко впервые голосовал против продления военного положения и подвергся критике других нардепов.