Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию

Глава государства предлагает уже в 16 раз продлить действие всеобщей мобилизации и особого правового режима в Украине. Если документы поддержит Верховная Рада — они продлятся как минимум до 5 ноября.

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Президент Зеленский внес законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней. Соответствующие документы появились на сайте Верховной Рады.

Военное положение и мобилизацию планируют продлить еще на 90 дней. Действие предыдущих законов о продлении военного положения и мобилизации, которые подписали 18 апреля, завершается 6 августа. На этот раз продление планируется до 5 ноября 2025 года.

Напомним, военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, если Украина решит отменить военное положение, стране, вероятно, придется пересмотреть систему комплектования армии и вернуться к призыву. По его словам, украинская армия адаптировалась к асимметричному способу ведения боевых действий, компенсируя численное превосходство противника с помощью современных технологий, включая дроны.

Фокус также писал, что советник Офиса президента Михаил Подоляк в марте 2025 года сообщил, что Украина не будет отменять военное положение и не будет проводить выборы во время 30-дневного перемирия. Подоляк объяснил, что президент РФ Владимир Путин не дал четкого ответа о готовности прекратить огонь в ответ на предложение США и Украины. По его мнению, глава Кремля вроде бы сказал "да", но при этом перечислил большое количество "нюансов", которые ему мешают. Поэтому на самом деле речь не идет о перемирии, следовательно, Украине следует быть начеку, отметил чиновник.