Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію

Глава держави пропонує вже у 16 раз продовжити дію загальної мобілізації та особливого правового режиму в Україні. Якщо документи підтримає Верховна Рада — вони триватимуть щонайменше до 5 листопада.

Related video

Президент Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів. Відповідні документи з'явились на сайті Верховної Ради.

Воєнний стан та мобілізацію планують продовжити ще на 90 днів. Дія попередніх законів про продовження воєнного стану та мобілізації, які підписали 18 квітня, завершується 6 серпня. Цього разу продовження планується до 5 листопада 2025 року.

Нагадаємо, військовий аналітик Агіль Рустамзаде вважає, якщо Україна вирішить скасувати воєнний стан, країні, ймовірно, доведеться переглянути систему комплектування армії та повернутися до призову. За його словами, українська армія адаптувалася до асиметричного способу ведення бойових дій, компенсуючи чисельну перевагу противника за допомогою сучасних технологій, включно з дронами.

Фокус також писав, що радник Офісу президента Михайло Подоляк у березні 2025 року повідомив, що Україна не скасовуватиме воєнний стан і не проводитиме вибори під час 30-денного перемир'я. Подоляк пояснив, що президент РФ Володимир Путін не дав чіткої відповіді про готовність припинити вогонь у відповідь на пропозицію США та України. На його думку, очільник Кремля начебто сказав "так", але при цьому перелічив велику кількість "нюансів", які йому заважають. Тому насправді не ідеться про перемир'я, отже, Україні слід бути напоготові, зауважив посадовець.