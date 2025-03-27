Скасування мобілізації: хто служитиме в армії, якщо воєнний стан в Україні закінчиться

Військовий аналітик Агіль Рустамзаде вважає, що українській армії знадобиться нова модель, зокрема, можливий варіант повернення до строкової служби та служби за призовом.

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Якщо Україна вирішить скасувати воєнний стан, країні, ймовірно, доведеться переглянути систему комплектування армії та повернутися до призову. Про це розповів військовий аналітик з Азербайджану Агіль Рустамзаде в інтерв'ю Фокусу, обговорюючи перспективи обороноздатності та збереження чисельності військ після можливої мирної угоди.

За його словами, українська армія адаптувалася до асиметричного способу ведення бойових дій, компенсуючи чисельну перевагу противника за допомогою сучасних технологій, включно з дронамі.

"Україна отримала передовий військовий досвід. Це стосується асиметричного способу ведення бойових дій. Як відомо, Україна воює з Росією меншою кількістю живої сили і купірує цю нерівність дронами. Я думаю, що можливий розвиток цього шляху без різкого скорочення української армії. І найімовірніше, якщо ми говоримо про скасування воєнного стану, то я думаю, що Україні буде потрібна нова модель і потрібно буде повернення до строкової служби та служби за призовом", — зазначив аналітик.

Наразі чисельність Сил оборони України становить близько одного мільйона осіб, з яких на передовій, за різними оцінками, перебувають 250-300 тисяч. Рустамзаде наголосив, що можливе перемир'я і скорочення чисельності армії не послаблять українську оборону за умови грамотного використання технологій і управління військовими, які мають реальний бойовий досвід.

"Україна навчилася воювати з меншою кількістю людей. І за творчого підходу в армії слухатимуть людей, які отримали реальний бойовий досвід, і які знають війну зсередини, а не літніх людей, які читали радянські книжки. Це нова плеяда українських генералів і воєначальників, і вони можуть організувати систему оборони, підвищивши обороноздатність України", — вважає Рустамзаде.

Також він підкреслив, що для підтримання обороноздатності Україні необхідно продовжувати виробництво вітчизняних систем озброєння, які продемонстрували свою ефективність у бойових умовах.

Повне інтерв'ю з Агілем Рустамзаде читайте в нашому матеріалі "Чи порушить Путін перемир'я, чим замінити Петріоти і що замість мобілізації".