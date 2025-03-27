Отмена мобилизации: кто будет служить в армии, если военное положение в Украине закончится

Военный аналитик Агиль Рустамзаде считает, что украинской армии будет нужна новая модель, в частности, возможен вариант возвращения к срочной службе и службе по призыву.

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Если Украина решит отменить военное положение, стране, вероятно, придется пересмотреть систему комплектования армии и вернуться к призыву. Об этом рассказал военный аналитик из Азербайджана Агиль Рустамзаде в интервью Фокусу, обсуждая перспективы обороноспособности и сохранения численности войск после возможного мирного соглашения.

По его словам, украинская армия адаптировалась к асимметричному способу ведения боевых действий, компенсируя численное превосходство противника с помощью современных технологий, включая дроны.

"Украина получила передовой военный опыт. Это касается асимметричного способа ведения боевых действий. Как известно, Украина воюет с Россией меньшим количеством живой силы и купирует это неравенство дронами. Я думаю, что возможно развитие этого пути без резкого сокращения украинской армии. И скорее всего, если мы говорим об отмене военного положения, то я думаю, что Украине будет нужна новая модель и нужно будет возвращение к срочной службе и службе по призыву", — отметил аналитик.

В настоящее время численность Сил обороны Украины составляет около одного миллиона человек, из которых на передовой, по разным оценкам, находятся 250–300 тысяч. Рустамзаде подчеркнул, что возможное перемирие и сокращение численности армии не ослабят украинскую оборону при грамотном использовании технологий и управлении военными, имеющими реальный боевой опыт.

"Украина научилась воевать с меньшим количеством людей. И при творческом подходе в армии будут слушать людей, получивших реальный боевой опыт, и которые знают войну изнутри, а не пожилых людей, которые читали советские книги. Это новая плеяда украинских генералов и военачальников, и они могут организовать систему обороны, повысив обороноспособность Украины", — считает Рустамзаде.

Также он подчеркнул, что для поддержания обороноспособности Украине необходимо продолжать производство отечественных систем вооружения, продемонстрировавших свою эффективность в боевых условиях.

Полное интервью с Агилем Рустамзаде читайте в нашем материале "Нарушит ли Путин перемирие, чем заменить Пэтриоты и что вместо мобилизации".