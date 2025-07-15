Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію: хто проголосував "проти" (фото)

Верховна Рада проголосувала за два законопроєкти, які стосуються продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. При цьому у залі відшукалось два депутати, які не віддали свої голоси за пропозиції президента України Володимира Зеленського.

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Результати голосування щодо воєнного стану з'явився у Telegram-каналі нардепа "Голосу" Ярослава Железняка. Рішення щодо продовження мобілізації — у каналі нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка. Гончаренко повідомив, що він вдруге голосувати проти обох пропозицій президента, оскільки у державі не прийняті інші важливі закони, які стосуються ЗСУ.

У дописі Железняка вказано, що парламент у 16-те продовжив воєнний стан в Україні. Політик опублікував підсумки голосування по законопроєкту №14372, картка й текст якого розміщено на порталі ради. Бачимо, що у залі зареєструвалось 337 нардепів, голосів "за" — 320, "проти" — один, "утримались" — 0. Також вказано, що 16 людей вирішило не голосувати за продовження воєнного стану.

Згідно з рішенням Ради, воєнний стан продовжиться з 7 серпня і триватиме до 5 листопада, ідеться у тексті закону.

Воєнний стан та мобілізація - голосування Ради за законопроєкт №14371 Фото: Telegram/Ярослав Железняк

На порталі Ради поки немає таблиці з голосами, але Железняк написав, що голос "проти" — це Гончаренко.

Результати голосування щодо продовження мобілізації опублікував нардеп від "Євросолідарності". На табло — його один голос "проти", а голосів "за" — 304. Крім того, є ще одна особливість — один нардеп утримався. Ім'я цього нардепа поки не відоме.

Воєнний стан та мобілізація - голосування Ради за законопроєкт №14372 Фото: Telegram/Олексiй Гончаренко

Воєнний стан та мобілізація — деталі

Гончаренко, який веде пряму трансляцію з зали Ради, у Telegram пояснив свою позицію, яка така ж сама, як 90 днів тому, коли він вперше голосував "проти". Політик заявив, що не буде підтримувати продовження воєнного стану та мобілізації, оскільки нардепи не прийняли закон про демобілізацію. Крім того, є практика "бусифікації", до якої дотичні терцентри комплектування. Поки ці проблеми не будуть розв'язані, Гончаренко не даватиме голосів "за", ідеться у дописі. Окреме повідомлення стосується позиції "Євросолідарності": він наголосив, що це виключно його позиція, а політична сила має іншу думку.

Воєнний стан та мобілізація - Гончаренко про позицію щодо №14372 та №14371 Фото: Скриншот Воєнний стан та мобілізація - Гончаренко про позицію ЄС Фото: Скриншот

Зазначимо, 14 липня президент Зеленський вніс на розгляд Ради два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації. Тим часом з'явилась оцінка військового аналітика Агіля Рустамзаде, який пояснив, що буде з армією після завершення воєнного стану. На думку аналітика, можливе повернення до строкової служби та призову.

Нагадуємо, у травні нардеп Гончаренко вперше голосував проти продовження воєнного стану і наразився на критику інших нардепів.