Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію: хто проголосував "проти" (фото)
Верховна Рада проголосувала за два законопроєкти, які стосуються продовження воєнного стану та мобілізації на 90 днів. При цьому у залі відшукалось два депутати, які не віддали свої голоси за пропозиції президента України Володимира Зеленського.
Результати голосування щодо воєнного стану з'явився у Telegram-каналі нардепа "Голосу" Ярослава Железняка. Рішення щодо продовження мобілізації — у каналі нардепа "Євросолідарності" Олексія Гончаренка. Гончаренко повідомив, що він вдруге голосувати проти обох пропозицій президента, оскільки у державі не прийняті інші важливі закони, які стосуються ЗСУ.
У дописі Железняка вказано, що парламент у 16-те продовжив воєнний стан в Україні. Політик опублікував підсумки голосування по законопроєкту №14372, картка й текст якого розміщено на порталі ради. Бачимо, що у залі зареєструвалось 337 нардепів, голосів "за" — 320, "проти" — один, "утримались" — 0. Також вказано, що 16 людей вирішило не голосувати за продовження воєнного стану.
Згідно з рішенням Ради, воєнний стан продовжиться з 7 серпня і триватиме до 5 листопада, ідеться у тексті закону.
На порталі Ради поки немає таблиці з голосами, але Железняк написав, що голос "проти" — це Гончаренко.
Результати голосування щодо продовження мобілізації опублікував нардеп від "Євросолідарності". На табло — його один голос "проти", а голосів "за" — 304. Крім того, є ще одна особливість — один нардеп утримався. Ім'я цього нардепа поки не відоме.
Воєнний стан та мобілізація — деталі
Гончаренко, який веде пряму трансляцію з зали Ради, у Telegram пояснив свою позицію, яка така ж сама, як 90 днів тому, коли він вперше голосував "проти". Політик заявив, що не буде підтримувати продовження воєнного стану та мобілізації, оскільки нардепи не прийняли закон про демобілізацію. Крім того, є практика "бусифікації", до якої дотичні терцентри комплектування. Поки ці проблеми не будуть розв'язані, Гончаренко не даватиме голосів "за", ідеться у дописі. Окреме повідомлення стосується позиції "Євросолідарності": він наголосив, що це виключно його позиція, а політична сила має іншу думку.
Зазначимо, 14 липня президент Зеленський вніс на розгляд Ради два законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації. Тим часом з'явилась оцінка військового аналітика Агіля Рустамзаде, який пояснив, що буде з армією після завершення воєнного стану. На думку аналітика, можливе повернення до строкової служби та призову.
Нагадуємо, у травні нардеп Гончаренко вперше голосував проти продовження воєнного стану і наразився на критику інших нардепів.