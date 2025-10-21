В Україні подовжено воєнний стан і загальну мобілізацію: які оновлені терміни

Народні депутати 21 жовтня продовжили дію воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 діб. Таким чином, вони триватимуть до 3 лютого 2026 року.

Продовження дії воєнного стану та мобілізації депутати Верховної Ради підтримали на пленарному засіданні 21 жовтня. Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України це вже 17-те подовження дії цього рішення.

За продовження воєнного стану проголосували 317 нардепів, утрималися та проголосували проти по одному парламентарю. За подовження загальної мобілізації віддали голоси 315 депутатів, утрималися двоє, а проти був один.

Щоб документ набув чинності, його мають підписати голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і президент України Володимир Зеленський.

Народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що закони №14128 про подовження воєнного стану та №14129 про продовження загальної мобілізації мають набрати чинності 5 листопада та діяти до 3 лютого 2026 року.

Нагадаємо, голова Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер 18 жовтня 2025 року висловив думку, що цьогоріч війна в Україні не закінчиться. На його думку, про це свідчать продовження бойових дій та обстрілів української енергетики з боку РФ.

Голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький 15 вересня повідомив, що після завершення воєнного стану в Україні буде запроваджено особливий перехідний режим, який може супроводжуватися мобілізаційними заходами.