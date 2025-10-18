Цьогоріч війна в Україні не закінчиться, – новий прогноз МВФ

Війна України та Росії триватиме впродовж 2026 року, тому ані на цей, ані на наступний рік оптимістичних прогнозів для України очікувати не варто.

Таку думку висловив голова Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер у відповідь на запитання кореспондента "Укрінформу". Посадовець пояснив, що відсутність покращення прогнозів для України на найближчі роки обумовлена продовженням бойових дій та обстрілів української енергетики.

"Щодо прогнозів зростання в Україні, то вони дійсно погіршилися, і це є відображенням того, що ми бачимо, зокрема, від атак Росії на енергетичну інфраструктуру, які також зачіпають цивільне населення", – наголосив Альфред Каммер.

Також він нагадав, що і сам уряд України вказував на продовження війни з РФ. А МВФ прогнозує показники економічного зростання України з урахуванням того, що війна може тривати протягом 2026 року.

Водночас представник МВФ позитивно оцінив зусилля української влади в умовах воєнного стану – мовляв, уряд "має дуже перспективне бачення, яке виходить за межі цієї війни".

Нагадаємо, що у березні 2025 року в МВФ називали ймовірну дату завершення війни РФ проти України. Тоді експерти вважали, шо війна може закінчитися наприкінці 2025-го.

Також МВФ попереджав, що продукти можуть різко подорожчати в усьому світі. Серед найвагоміших причин подорожчання називали загострення торговельних відносин між США і Китаєм, а також підвищені ризики природних катаклізмів у ключових регіонах виробництва продовольства.