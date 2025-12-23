Перша Різдвяна зірка в Україні: коли і де засяє та як побачити її

25 грудня Україна відзначатиме Різдво Христове. Одним з головних символів свята є поява першої зірки на небі у переддень Різдва, яка символізує про початок святкування.

Перша зірка з'явиться в небі над Україною близько 16:08 на Луганщині. Про це повідомляє видання Universe Spec Tech.

Різдво 2025 — яка зірка першою з'явиться в небі

Першою зіркою, яка засяє в небі над Україною, стане Капелла, що розташована в сузір'ї Візничого. Її можна буде побачити незадовго після заходу Сонця.

За даними "Вікіпедії", Капелла — це найяскравіша зоря у сузір'ї Візничого, шоста за яскравістю на нічному небі та третя за яскравістю у північній півкулі. Вона є однією зі 100 найближчих зір, адже розташована на відстані 43,5 світлового року від Сонця.

Попри те, що Капелла неозброєним оком виглядає як одна зоря, вона є кратною та складається з двох подвійних систем. Капелла Aa і Капелла Ab — це дві жовті зорі-гіганти з масою приблизно 2,5 маси Сонця.

За астрологією, Капелла віщує громадянські та військові почесті й багатство

Різдво 2025 — як побачити першу зірку

У північній півкулі Капелла з'являється над північно-східним горизонтом близько 17:00–18:00 за київським часом. Вона швидко підіймається вище й стає добре помітною навіть у містах.

Особливою ознакою є її жовто-золотисте світло, що майже не мерехтить.

Для того, щоб побачити її, потрібно дивитися на північний схід після заходу Сонця.

При цьому, разом з іншими зірками — Бетельгейзе, Сіріус, Ригель, Альдебаран і Поллукс — Капелля утворює одну з найкрасивіших фігур нічного неба — шестикутник.

Різдво 2025 — коли засяє перша Різдвяна зірка?

Найраніше Капелла засяє для мешканців сходу України, зокрема на Луганщині — о 16:08, а на Донеччині — о 16:16. Найпізніше ж її побачать на Закарпатті — о 17:16.

У Києві перша Різдвяна зірка зійде о 16:36.

Час першої Різдвяної зірки Фото: Universe Space Tech

Нагадаємо, раніше отець Свято-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах — найбільшого православного храму України — пояснив, коли святкувати Різдво.

Фокус розповідав про історію, звичаї, обряди та традиції Різдва Христового.