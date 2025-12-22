25 грудня чи 6 січня: отець пояснив, коли святкувати Різдво (відео)

У соцмережах Свято-Михайлівського кафедрального собору в Черкасах — найбільшого православного храму України — опублікували відео з поясненням священника щодо дати святкування Різдва Христового. Священнослужитель наголосив: жодна з дат — ані 25 грудня, ані 7 січня — не є точною.

За його словами, Різдво Христове відзначається у символічні дні, адже достеменної дати народження Ісуса Христа людство не знає. Церковні дати були вирахувані орієнтовно — від події Благовіщення Пресвятої Богородиці. Про це отець розповів у ролику в TikTok.

Різдво: григоріанський календар

Священник пояснив, що дата 25 грудня є більш логічною з богословської та історичної точки зору, адже вона співвідноситься із природними циклами та зимовим сонцестоянням. Саме тому більшість православних церков світу вже перейшли на святкування Різдва за новим календарем — 25 грудня.

Водночас отець зауважив, що святкування 7 січня поступово відходить у минуле. Якщо ж і надалі триматися старого календаря, з часом дата Різдва може зміститися ще далі — на 8 січня і пізніше, адже календар не є незмінним.

Окремо священнослужитель наголосив: головне — не дата, а єдність між вірянами. Він нагадав, що в історії Церкви вже траплялися розколи через другорядні речі, зокрема навіть через те, на якому тісті випікати просфори.

"Не повинно бути роздору між людьми через календар", — підсумував священник.

