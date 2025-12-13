Накриваємо стіл на Різдво: 12 рецептів простих, але смачних страв

Різдво — це час затишку, родинного тепла та ароматних страв, що збирають сім’ю за одним столом. Не обов’язково витрачати години на кухні, щоб створити святковий настрій: достатньо кількох простих, але по-справжньому смачних шедеврів.

Фокус підготував список 12 пісних страв, який допоможе накрити святковий стіл на Святвечір швидко й зі смаком.

1. Кутя

Інгредієнти: пшениця, мак, мед, родзинки, горіхи.

Для приготування куті спочатку відваріть пшеницю до м’якості. Мак залийте гарячою водою, перетріть до появи "макового молочка". Змішайте пшеницю з маком, додайте родзинки та подрібнені горіхи. Заправте все медом і добре перемішайте.

2. Узвар

Інгредієнти: сушені яблука, груші, чорнослив, мед.

Промийте сушені яблука, груші та чорнослив, залийте водою й доведіть до кипіння. Варіть приблизно пів години, після чого зніміть з вогню й дайте настоятися. Коли узвар охолоне, підсолодіть його медом.

Відео дня

3. Пісні голубці з рисом та овочами

Інгредієнти: капустяне листя, рис, морква, цибуля, паста томатна.

Зваріть рис до напівготовності. Окремо підсмажте цибулю та моркву, змішайте їх із рисом — це буде начинка. Листя капусти обережно розділіть, покладіть у кожне начинку й загорніть. Голубці складіть у каструлю, залийте томатним соусом із водою та тушкуйте до готовності.

4. Вареники з картоплею

Інгредієнти: тісто на воді, картопля, цибуля, олія.

Замісіть еластичне тісто на воді й дайте йому "відпочити". Картоплю відваріть і розімніть, додайте підсмажену цибулю — це буде начинка. Розкачайте тісто, сформуйте вареники й відваріть їх, поки не спливуть на поверхню.

5. Пісний борщ

Інгредієнти: буряк, капуста, морква, картопля, квасоля, томат.

Квасолю відваріть окремо, тоді додайте картоплю. На сковороді приготуйте засмажку з буряка, моркви, цибулі та томату. Перекладіть засмажку до каструлі, додайте капусту й варіть до готовності всіх овочів. Наприкінці приправте часником і зеленню.

6. Печена риба (оселедець або скумбрія)

Інгредієнти: риба, лимон, цибуля, перець, сіль.

Рибу зачистіть і зробіть кілька надрізів на тушці. Посоліть, поперчіть і збризніть соком лимона. Додайте кільця цибулі й викладіть у форму для запікання. Запікайте до золотистої скоринки.

7. Грибна юшка

Інгредієнти: сушені гриби, картопля, морква, цибуля.

Сушені гриби замочіть, потім зваріть у чистій воді. Додайте порізану картоплю та моркву, а підсмажену цибулю — наприкінці варіння. Юшка готова, коли м’якими стають і гриби, і картопля.

8. Пісний вінегрет

Інгредієнти: буряк, картопля, морква, квашені огірки, горошок, олія.

Буряк, картоплю та моркву зваріть у мундирі, остудіть і наріжте кубиками. Додайте нарізані квашені огірки та зелений горошок. Заправте салат рослинною олією та легко перемішайте.

9. Тушкована квасоля з овочами

Інгредієнти: квасоля, морква, цибуля, перець, томат.

Відваріть квасолю до м’якості. Окремо підсмажте подрібнені моркву, цибулю та перець, додайте томатну пасту. Перекладіть овочеву основу до квасолі й тушкуйте кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.

10. Пісна запечена картопля з часником

Інгредієнти: картопля, часник, олія, трави.

Картоплю наріжте часточками й змішайте з олією, сіллю, травами та подрібненим часником. Викладіть на деко й запікайте до рум’яної скоринки — страва виходить ароматною та дуже простою.

11. Мариновані гриби

Інгредієнти: гриби, оцет, лавровий лист, часник, перець горошком.

Гриби відваріть, злийте воду й приготуйте маринад: вода, оцет, сіль, перець та лавровий лист. Додайте порізаний часник, залийте гриби маринадом і залиште настоюватися кілька годин.

12. Салат з квашеною капустою

Інгредієнти: квашена капуста, морква, цибуля, олія.

Дрібно наріжте цибулю й натріть моркву. Змішайте їх із квашеною капустою й заправте олією. Це легка й освіжаюча страва, яка доповнює святковий стіл.

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Скільки коштуватимуть українцям 12 традиційних страв на Святвечір.

Чи скасують комендантську годину в Україні на свята.

Крім того, Фокус писав церковний календар на грудень 2025 року.