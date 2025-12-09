Комендантська година на Новий рік і Різдво: чи скасують в Україні обмеження на свята

У більшості регіонів України від початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року в нічний час діє комендантська година. Різдво та Новий рік також зазвичай не є виключенням.

На питання щодо комендантської години на Новий рік і Різдво в столиці відповіли у Київській міській військовій адміністрації відповіли в коментарі "РБК-Україна". Фокус зібрав інформацію щодо обмежень для інших регіонів України.

Комендантська година на Новий рік і Різдво у Києві

У столиці комендантську годину вночі 25 грудня та 1 січня скорочувати не планують. В КМВА розповіли на запит журналістів, що це питання не порушувалось та не подавалося на розгляд на засіданні Ради оборони міста.

В адміністрації зазначили, що загрози російських атак лишаються актуальними, тому послаблення обмежень несе ризики, а потенційна небезпека для киян вища за важливість святкувань.

Відео дня

Також не буде змін у роботі київського громадського транспорту.

Рада оборони міста Києва при цьому рекомендувала місцевій владі не проводити масові заходи під час святкування Різдва та Нового року-2026.

Комендантська година на зимові свята 2026 в інших регіонах

Інформації щодо скасування чи скорочення обмежень 25 грудня та 1 січня в інших областях України на момент публікації новини немає.

У відповіді на запит медіа "Інформатор Івано-Франківськ" Івано-Франківська обласна військова адміністрація зазначила, що плани чи рішення щодо комендантської станом на 9 грудня були відсутні. Обмеження на свята триватимуть як зазвичай, з 0:00 до 5:00.

В інших регіонах, якщо місцева влада не ухвалить інших рішень, комендантська година на Різдво і Новий рік також застосовуватиметься у звичайний час.

Комендантська в областях України станом на липень 2025 року:

Львівська: 00:00 – 05:00;

Одеська: 00:00 – 05:00;

Харківська: 23:00 – 05:00;

Дніпропетровська: 00:00 – 05:00 (крім Нікопольського району: 23:00 – 04:00, та Синельниківського району: 22:00 – 05:00);

Вінницька область: 00:00 – 05:00;

Волинська область: 00:00 – 05:00;

Житомирська область: 00:00 – 05:00;

Запорізька: 21:00 – 5:00 (крім Запоріжжя та Запорізького району: 23:00 – 05:00);

Кіровоградська область: 00:00 – 04:00;

Миколаївська область: 00:00 – 05:00 (окрім Очакова – 23:00 – 05:00);

Полтавська область: 00:00 – 04:00;

Рівненська область: 00:00 – 05:00;

Тернопільська область: 00:00 – 05:00;

Хмельницька область: 00:00 – 05:00;

Чернівецька область: 00:00 – 04:00;

Черкаська область: 00:00 – 04:00;

Сумська область: 23:00 – 05:00;

Чернігівська область: 00:00 – 04:00;

Херсонська область: 20:00 – 06:00;

Донецька область: 21:00 – 05:00;

Луганська область: 21:00 – 05:00.

Де комендантської години на Новий рік і Різдво не буде

Єдиним регіоном України, де немає комендантської години вночі, є Закарпатська область. На Закарпатті та в Ужгороді комендантську не встановлювали від початку повномасштабного вторгнення. Якщо місцева влада не вирішить встановити обмеження на зимові свята, ймовірно, тут у різдвяну та новорічну ніч можна буде пересуватися вулицями безперешкодно.

Нагадаємо, 5 грудня у Києві засяяли вогні головної ялинки країни на Софійській площі. Стиль дерева заввишки 16 метрів сформований на основі фресок Софії Київської. Ялинку прикрашають понад 4,5 тисячі іграшок.

3 грудня у Києві стартував продаж новорічних ялинок. Ярмарки зі святковими деревами працюватимуть до 31 грудня включно.