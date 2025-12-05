У Києві засяяли вогні головної ялинки країни: який вона має вигляд (фото)
5 грудня на Софійській площі в Києві запалали вогні головної новорічної ялинки країни. Святкове дерево відкрило сезон зимових свят і подарувало містянам відчуття радості та надії навіть в умовах війни.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зазначивши, що традиції святкування мають зберігатися, а у дітей обов’язково повинні бути моменти радості та позитивні емоції. За його словами, свято важливе й для дорослих, оскільки дає сили та підтримує оптимізм у складні часи.
Цьогорічна ялинка, як і минулого року, штучна і має висоту 16 метрів. Зокрема, її стиль сформований на основі фресок Софії Київської, які передають тепло століть, м’які відтінки часу та відчуття внутрішньої сили.
Також мер Києва додав, що новорічне дерево прикрашене понад 4,5 тисячі іграшок та освітлене теплою гірляндою, яка надає площі урочистого та затишного вигляду. В цілому, цьогорічна ялинка стала символом світла, сили та тихого зимового свята, яка об’єднує киян у передчутті дива.
"Перш за все, дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива. Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в дива! Вони трапляються!", — написав мер.
Коли почали встановлювати ялинку
Нагадаємо, що у центрі Києва 28 листопада почали збирати штучну ялинку, яку вже прикрасили великою кількістю іграшок у пастельних тонах червоного, зеленого та золотого кольорів. Тематика дерева була натхненна фресками Софії Київської, з використанням теплих і м’яких відтінків слонової кістки та теракоту.
Як відомо, прикрашання ялинки проводили за допомогою теплої гірлянди, а зверху планували встановити зірку. До процесу з 10:00 до 17:00 могли долучитися всі охочі кияни, а дітям дозволяли допомагати декорувати гілки.
Поруч із деревом встановили генератор, який забезпечуватиме роботу святкового освітлення навіть без електропостачання. Тоді ж відкриття ялинки запланували на 6 грудня, у День Святого Миколая, але зрештою ощасливили місцевих дещо раніше.
Ба більше, у межах святкування організатори облаштували ковзанку та фестиваль "Зимова гербата", де відвідувачам пропонували трав’яні чаї з гілок вишні, яблуні та інших дерев. Варто зауважити, що фінансування встановлення ялинки здійснювали організатори та меценати, без використання бюджетних коштів.
Також повідомлялося, що 8 листопада на Софійській площі в Києві розпочалися підготовчі роботи для монтажу головної ялинки країни та різдвяно-новорічної локації.
