У Києві засяяли вогні головної ялинки країни: який вона має вигляд (фото)

5 грудня на Софійській площі в Києві запалали вогні головної новорічної ялинки країни. Святкове дерево відкрило сезон зимових свят і подарувало містянам відчуття радості та надії навіть в умовах війни.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, зазначивши, що традиції святкування мають зберігатися, а у дітей обов’язково повинні бути моменти радості та позитивні емоції. За його словами, свято важливе й для дорослих, оскільки дає сили та підтримує оптимізм у складні часи.

Цьогорічна ялинка, як і минулого року, штучна і має висоту 16 метрів. Зокрема, її стиль сформований на основі фресок Софії Київської, які передають тепло століть, м’які відтінки часу та відчуття внутрішньої сили.

У Києві на Софійській площі запалали вогні головної ялинки країни Фото: Віталій Кличко / Telegram

Також мер Києва додав, що новорічне дерево прикрашене понад 4,5 тисячі іграшок та освітлене теплою гірляндою, яка надає площі урочистого та затишного вигляду. В цілому, цьогорічна ялинка стала символом світла, сили та тихого зимового свята, яка об’єднує киян у передчутті дива.

Відео дня

"Перш за все, дякуємо нашим захисникам та захисницям за те, що маємо можливість відчувати атмосферу свята і сподіватися на дива. Шануємо відвагу та подвиг кожного військового! І робимо все для допомоги і підтримки воїнів. Вітаю всіх з прийдешнім Днем Святого Миколая! Сил, оптимізму, і віри в дива! Вони трапляються!", — написав мер.

У Києві на Софійській площі запалали вогні головної ялинки країни Фото: Віталій Кличко / Telegram

Коли почали встановлювати ялинку

Нагадаємо, що у центрі Києва 28 листопада почали збирати штучну ялинку, яку вже прикрасили великою кількістю іграшок у пастельних тонах червоного, зеленого та золотого кольорів. Тематика дерева була натхненна фресками Софії Київської, з використанням теплих і м’яких відтінків слонової кістки та теракоту.

Як відомо, прикрашання ялинки проводили за допомогою теплої гірлянди, а зверху планували встановити зірку. До процесу з 10:00 до 17:00 могли долучитися всі охочі кияни, а дітям дозволяли допомагати декорувати гілки.

Поруч із деревом встановили генератор, який забезпечуватиме роботу святкового освітлення навіть без електропостачання. Тоді ж відкриття ялинки запланували на 6 грудня, у День Святого Миколая, але зрештою ощасливили місцевих дещо раніше.

Ба більше, у межах святкування організатори облаштували ковзанку та фестиваль "Зимова гербата", де відвідувачам пропонували трав’яні чаї з гілок вишні, яблуні та інших дерев. Варто зауважити, що фінансування встановлення ялинки здійснювали організатори та меценати, без використання бюджетних коштів.

Також повідомлялося, що 8 листопада на Софійській площі в Києві розпочалися підготовчі роботи для монтажу головної ялинки країни та різдвяно-новорічної локації.

До цього Фокус публікував найкращі та найактуальніші ідеї подарунків для хлопця чи чоловіка на Новий рік