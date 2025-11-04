Головна ялинка України: у КМДА розповіли, коли і де вона з'явиться

З 8 листопада на Софійській площі в Києві розпочнуться підготовчі роботи для монтажу головної ялинки країни та різдвяно-новорічної локації.

Усі витрати на це візьмуть на себе меценати, а місто не витрачатиме гроші, запевнили в Київській державній міській адміністрації.

"Ініціатором облаштування лаконічної різдвяної локації виступило ТОВ "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Вони ж беруть на себе відповідальність за встановлення, обслуговування та демонтаж усіх конструкцій, а також усе пов'язане ресурсне та фінансове забезпечення", — йдеться в повідомленні влади.

За погодженням Ради оборони столиці на Софійській площі встановлять головну новорічну ялинку, невеличку ковзанку та кілька будиночків для реалізації кондитерських виробів і гарячих напоїв.

У КМДА наголосили, що організатори зобов'язалися дотримуватися режиму обмеження використання електричної енергії та заходів безпеки.

Локація запрацює 6 грудня, у День святого Миколая.

Киян також попередили, що окремих масових заходів на Софійській площі проводити не будуть.

"Рада оборони рекомендує районним у м. Києві держадміністраціям та іншим суб'єктам господарювання обмежити проведення масових заходів на відкритих локаціях під час святкування Різдва Христового та Нового 2026 року", — заявили чиновники.

Нагадаємо, 28 серпня стало відомо, що Кабінет міністрів України зобов'язав масові та урочисті заходи в областях погоджувати з військовим керівництвом, а в Києві — з Генеральним штабом ЗСУ.

Також повідомлялося, кому і чому можуть відмовити в дозволі на проведення масових заходів.