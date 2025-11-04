Главная елка Украины: в КГГА рассказали, когда и где она появится

С 8 ноября на Софийской площади в Киеве начнутся подготовительные работы для монтажа главной елки страны и рождественско-новогодней локации.

Все расходы на это возьмут на себя меценаты, а город не будет тратить деньги, заверили в Киевской государственной городской администрации.

"Инициатором обустройства лаконичной рождественской локации выступило ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР". Они же берут на себя ответственность за установку, обслуживание и демонтаж всех конструкций, а также все связанное ресурсное и финансовое обеспечение", — говорится в сообщении властей.

По согласованию Совета обороны столицы на Софийской площади установят главную новогодний елку, небольшой каток и несколько домиков для реализации кондитерских изделий и горячих напитков.

Фото: Скриншот

В КГГА подчеркнули, что организаторы обязались соблюдать режим ограничения использования электрической энергии и мер безопасности.

Відео дня

Локация заработает 6 декабря, в День святого Николая.

Киевлян также предупредили, что отдельных массовых мероприятий на Софийской площади проводить не будут.

"Совет обороны рекомендует районным в г. Киеве госадминистрациям и другим субъектам хозяйствования ограничить проведение массовых мероприятий на открытых локациях во время празднования Рождества Христова и Нового 2026 года", — заявили чиновники.

Напомним, 28 августа стало известно, что Кабинет министров Украины обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.

Также сообщалось, кому и почему могут отказать в разрешении на проведение массовых мероприятий.