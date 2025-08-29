Митинги под контролем: как теперь будут согласовывать массовые мероприятия в Украине

Отныне организаторы митингов, маршей или культурных событий должны получить не только согласование от местных властей, но и отдельное разрешение военных администраций. В Киеве — непосредственно Генштаба ВСУ. Фокус выяснил все нюансы новых правил и кому могут отказать в проведении массовых мероприятий.

Кабинет Министров Украины утвердил, что проведение массовых мероприятий в условиях военного положения теперь требует согласования с военными.

В частности:

Для проведения массовых мероприятий теперь требуется согласование с соответствующим военным командованием.

В Киеве все организаторы должны получить предварительное письменное согласие Генерального штаба ВСУ.

Генерального штаба ВСУ. Поручение подписала премьер-министр Юлия Свириденко и направила его министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти и председателям областных и городской (Киева) военных администраций.

Организаторы, чьи заявки уже на стадии рассмотрения, также должны выполнить эту процедуру и сообщить Киевской городской военной администрации (КГВА) о результате.

Новые правила должны быть доведены до сведения всех структур, которые отвечают за выполнение и контроль.

Кроме того, в некоторых регионах запрещено проводить массовые мероприятия ближе, чем за 20 км до границы с Россией или до линии боевых действий.

Начальник Киевской городской военной администрации, Тимур Ткаченко, подтвердил подписание соответствующего поручения (по согласованию), но подчеркнул — это не запрет митингов. Речь идет именно о предварительном согласовании массовых культурных мероприятий.

Он также уточнил, что подобное решение касается не только Киева, а всех областных администраций.

Как теперь будут выдавать разрешение на массовые мероприятия: новые правила?

Адвокат Ростислав Кравец объясняет Фокусу, что утвержденные правила Кабинетом Министров относительно проведения массовых мероприятий, не означают, что все полностью передается под контроль Генштаба. В любом случае местные администрации остаются в процессе.

"Просто теперь к их согласованию добавляется еще и разрешение военной администрации в тех регионах, где действует такое требование. Это решение обусловлено военными обстоятельствами: именно военные знают реальную ситуацию с безопасностью на месте и будут принимать решение — разрешать ли массовое мероприятие", — говорит Фокусу адвокат.

По его словам, на фоне правил о получении разрешения на проведение массовых мероприятий от военной администрации, в СМИ сразу сосредоточились на теме ЛГБТ-маршей. Но по мнению адвоката, в Украине этот вопрос искусственно преувеличивается.

"Если сравнить с другими странами, в Украине для ЛГБТ созданы достаточно мягкие условия. Поэтому нынешнее нагнетание вокруг того, что якобы военные администрации будут ограничивать проведение маршей или подобных мероприятий, по моему мнению, связано именно с попыткой ЛГБТ-сообщества снова привлечь к себе внимание", — говорит Кравец.

Впрочем, речь идет не только о ЛГБТ-акциях. Например, недавно были митинги в поддержку НАБУ — теперь и их придется согласовывать не только с городским советом, но и с военной администрацией.

"Надо учитывать: во время военного положения закон прямо позволяет ограничивать массовые собрания. Это норма Конституции.

Относительно протестов, которые время от времени происходили. Часть людей выходила на улицы за деньги, часть — просто не понимая ситуации. Но даже в этих случаях Нацполиция, которая должна была составлять админпротоколы за нарушение общественного порядка или режима военного положения, ничего не делала. Никакой ответственности не было.

Поэтому нынешняя дискуссия о согласовании выглядит больше формальностью. На самом деле это искусственно раздутая тема. ЛГБТ-сообщество создает образ того, что их права ущемляют, хотя на самом деле новые правила никак не меняют общей ситуации. В Украине война, и логично, что военные участвуют в решении вопросов безопасности", — продолжает эксперт.

По словам адвоката, новые правила о массовых мероприятиях, принципиально ничего не меняют. И раньше массовые акции согласовывали с местными властями, которые получали информацию от спецслужб о возможных угрозах — теракты, ракетные или дроновые атаки. Теперь просто добавляется еще одна подпись от военной администрации.

"Хотя, если быть откровенным, местные администрации и так хорошо справлялись с этой задачей. Поэтому введение дополнительной бюрократии выглядит нецелесообразным", — резюмирует Кравец.

Как подают запрос на проведение массовых мероприятий: нюансы

Организаторы должны заблаговременно подать уведомление в местные власти (например, Киевской городской государственной администрации или областной военной администрации). Заявка включает в себя:

дату и время проведения марша;

маршрут (где и откуда будет идти колонна);

ожидаемое количество участников;

меры безопасности (медицинская помощь, охрана и т.д.).

Формально Конституция Украины гарантирует право на мирные собрания, и в мирных условиях организаторы просто уведомляют власти, а не просят разрешения. Но во время военного положения действуют другие правила: местная военная администрация может запретить или ограничить проведение мероприятий из соображений безопасности.

Согласно последнему решению правительства, в Киеве теперь надо получить еще и отдельное согласование Генштаба ВСУ, а в регионах — местных военных администраций. Это касается любых массовых акций.

Кому и в каких случаях могут отказать:

Если мероприятие планируют вблизи фронта или границы:

Запрещено проводить массовые акции ближе чем в 20 км от боевых действий или границы с РФ.

Если есть угроза теракта или атаки:

Военные администрации получают информацию от СБУ и спецслужб. Если есть риск ракетного или дронового удара, теракта, диверсии — мероприятие могут отменить.

Если массовое мероприятие может вызвать столкновения:

Например, акции, которые потенциально могут спровоцировать конфликты между участниками и оппонентами (часто это касается политических митингов или ЛГБТ-прайдов).

Если организаторы не подали полный пакет документов:

Отсутствие четкого маршрута, плана безопасности, медицинского сопровождения или информации о количестве участников.

Если организатор имеет связи с врагом или есть подозрение в провокации:

В условиях войны власть может не позволить акцию, которую расценивает как потенциально выгодную для российской пропаганды или диверсий.

Если есть наложение дат и ресурсов не хватает:

Например, в день, когда уже проводится другое массовое мероприятие, полиция и военные не могут гарантировать безопасность еще одному.

