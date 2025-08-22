Стычка с ТЦК и полицией в Виннице переросла в масштабный протест: подробности (видео)

Очевидцы рассказывают, что силовики пытались задержать парня, после чего на место вышли люди и устроили спонтанный митинг. В Винницком областном ТЦК и СП сообщили, что не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией в этом районе Винницы. В Нацполиции стычку не комментировали.

Парня, как сообщается, отпустили. Но люди не расходятся и скандируют: "Позор!", сообщают местные Telegram-каналы.

"Полиция задержала парня на Замостье, (район Винницы — ред.) после чего местные жители перекрыли движение полицейскому автомобилю и начали устраивать митинг", — рассказали очевидцы.

Также на видео видно, что люди перекрыли путь полицейскому авто.

Между тем в Винницком территориальном центре комплектования и социальной поддержки отрицают, что протест связан с их деятельностью.

Пост Винницкого ТЦК Фото: Скриншот

"Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации. Призываем не распространять манипулятивную и искаженную информацию. Просим пользоваться только достоверными и проверенными источниками", — сообщили в Винницком ТЦК.

Также в ТЦК отметили важность соблюдения гражданами законодательства о мобилизации и воинской обязанности.

"Только общая ответственность и сознательная позиция каждого помогут нашей стране эффективно противостоять агрессору и одержать победу", — резюмировали в Винницком ТЦК.

Напомним, в Одесской области мужчина угнал служебное авто из-под носа сотрудников ТЦК и СП вместе с их документами и скрылся. Впоследствии его задержали и нарушитель признался, что не готовился к преступлению, а совершил его спонтанно.

А на Волыни во время проверки документов сотрудниками ТЦК у мужчины с инвалидностью произошла стрельба после того, как местные жители попытались его отбить. 68-летняя женщина была ранена в лицо из пневматического пистолета, ее доставили в больницу. Правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.