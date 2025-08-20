На Волыни женщины забросали камнями работников ТЦК, когда те остановили мужчину с инвалидностью: случилась стрельба

В Камень-Каширском районе Волынской области возник конфликт между местными жительницами и работниками ТЦК. Женщины начали бросать камнями, когда военные задержали мужчину с инвалидностью, на что сотрудники ТЦК якобы открыли огонь. Пуля попала одной из женщин в щеку.

Инцидент произошел в селе Новые Червища. Одна из местных жительниц рассказала журналистам телекомпании "Аверс", что работники ТЦК вели себя грубо и пытались силой посадить мужчину с инвалидностью в бус.

Работники ТЦК приехали в Новые Червища на двух автомобилях. По словам женщины, они якобы перекрыли дорогу мужчине с инвалидностью, отбросили его велосипед в сторону и пытались силой посадить его в бус. Две женщины, на глазах которых произошел инцидент, требовали сотрудников ТЦК отпустить мужчину, поскольку у него есть инвалидность, и бросили камни в автомобиль.

Женщина также рассказала, что после этого военные подъехали к ним ближе и произвели несколько выстрелов, направленных в их с односельчанкой сторону. В результате одной из пенсионерок пуля прострелила щеку, ее доставили в медицинское учреждение и прооперировали.

В сюжете медиа также показали снимок щеки пострадавшей в результате выстрела волынянки.

Стрельба с участием ТЦК в Волынской области: как прокомментировали инцидент в ведомстве

19 августа инцидент со стрельбой с участием военных прокомментировали в Волынском областном ТЦК и СП. В ведомстве пояснили, что мужчина, которого пытались задержать сотрудники, отказался предоставить документы для проверки военно-учетных данных.

"Гражданина пригласили в транспортное средство для установления личности и проверки данных. Во время верификации документов в базе "Оберег" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва", — отметили в ТЦК.

После проверки, как утверждают в ведомстве, мужчину было решено отпустить.

Агрессию, как пояснили в ТЦК, начали демонстрировать местные жительницы, когда бросали камнями в автомобиль военных. Делали они это якобы в тот момент, когда задержанный мужчина еще находился внутри.

Относительно применения оружия и выстрелов, то в ТЦК заявили, что этот факт "проверяется соответствующими правоохранителями".

