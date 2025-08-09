В Днепре произошла драка между военными и гражданским: в прокуратуре и ТЦК уже отреагировали (видео)

Очевидцы сообщают, что военного работники ТЦК избили дважды, зато в Терцентре заявляют, что снятый с воинского учета мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сам провоцировал конфликт.

В Днепре 8 августа произошло резонансное событие. Группа мужчин в форме избила военного, который находится на реабилитации из-за контузии. По словам очевидцев, пострадавший пытался вступиться за парня, которого якобы забирали работники ТЦК и СП. Соответствующее видео распространили в телеграмм-канале "Днепр оперативный".

Отмечается, что инцидент произошел 8 августа. Во двор дома на Запорожском Шоссе заехал бус ТЦК и хотел забрать мужчину. К ним подошел, пытаясь вступиться за парня.

"Местный военный, который сейчас находится на реабилитации из-за контузии. ТЦК начали его избивать. Они избили его до крови", — говорится в сообщении.

Очевидцы говорят, что мужчина пошел домой, переоделся в военную форму и вернулся, но его якобы все равно потом еще избили.

На обнародованных кадрах видно, как нетрезвый мужчина в гражданской одежде бросается к работникам ТЦК. Один из них бьет его своим лбом и таким образом укладывает на землю.

В Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона начала уголовное производство. Об этом сообщили на странице прокуратуры:

"8 августа 2025 года на одном из телеграмм-каналов обнародована видеозапись, на которой зафиксировано возможное избиение бывшего военнослужащего работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данному факту Днепровской специализированной прокуратурой в сфере обороны Восточного региона зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Проведение досудебного расследования поручено следователям следственного управления ГУНП в Днепропетровской области", — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается также, что в рамках следствия будут установлены все обстоятельства инцидента и дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.

Решается вопрос о регистрации отдельного уголовного производства по факту физического сопротивления работникам ТЦК.

В Днепропетровском областном ТЦК и СП информацию об инциденте назвали манипулятивной. Они рассказали свою версию событий.

"Группа оповещения остановила гражданина, который спокойно предоставил свои документы для проверки. Во время этого к группе подошел неизвестный мужчина в гражданской одежде в состоянии алкогольного опьянения, который представился действующим военнослужащим и начал оскорблять и провоцировать представителей РТЦК и СП. Далее гражданин забежал в подъезд, а через 10 минут он вышел в военной форме без знаков различия и продолжил конфликт с военнослужащими ТЦК и СП", — рассказали в областном ТЦК.

Напомним, что 7 августа на Волыни толпа людей напала на служебное авто работников ТЦК после того, как один из местных жителей отказался предъявить документы.

5 августа в Черкассах мужчина угрожал гранатой работникам ТЦК во время проверки документов.