На Волыни толпа напала на служебное авто ТЦК: избили водителя, староста села прыгнул на капот

В Волынской области 7 августа произошел конфликт сотрудников ТЦК с селянами. Толпа разбила служебное авто и напала на военных после того, как один из местных жителей отказался предъявить документы.

Группа коммуникаций Волынского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки 8 августа сообщила, что инцидент произошел около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района. Группа неустановленных лиц напала на военнослужащих одного из районных ТЦК и СП, когда они совместно с правоохранителями осуществляли оповещение военнообязанных.

По словам группы коммуникаций, один из крестьян отказался предъявить работникам ТЦК документы и пытался убежать от них. Еще один мужчина, который назвал себя старостой села, в этот момент прыгнул на капот служебной машины и разбил лобовое стекло камнем. Сообщается, что в конфликте также участвовала женщина. Еще один мужчина, вооружившись, предположительно, гаечным ключом, разбил боковые окна машины и трижды нанес водителю удары по руке.

После этого, по информации ТЦК, движение автомобиля военнослужащих заблокировали грузовики.

"Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей", — заявили в территориальном центре.

Последствия конфликта с ТЦК на Волыни

Сведения об инциденте с ТЦК внесли в единый государственный реестр досудебных расследований по признакам преступления по части 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу при исполнении обязанностей). Один из мужчин задержан, действия еще одного предварительно квалифицировали по ст. 296 УК Украины — "хулиганство".

Пресс-секретарь областного ТЦК и СП Ульяна Кравчук сообщила в комментарии ZAXID.NET, что во время столкновения пострадал 32-летний водитель служебной машины. В травмпункте в Ковеле ему диагностировали ушибы и подкожные гематомы.

Напомним, 7 августа СМИ писали о столкновении с ТЦК в Ровенской области. Военнообязанным, которого несколько мужчин "отбили" во время перевозки из Кременецкого РТЦК и СП, оказался депутат горсовета от ВО "Свобода".

Министр обороны Денис Шмыгаль 7 августа сообщал, что сотрудники ТЦК с 1 сентября будут обязаны носить бодикамеры для видеофиксации проверки военно-учетных документов и вручения повесток.