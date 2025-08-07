Стычка с ТЦК в Ровненской области: мужчина, которого "отбили", оказался депутатом, он в больнице

Военнообязанным, которого 4 сентября отбивали неизвестные во время его перевозки из Кременецкого РТЦК и СП в центр подготовки военнообязанных, оказался депутат Костопольского горсовета Виктор Москвич 1978 года рождения. До места назначения он так и не доехал, поскольку его после инцидента госпитализировали.

Депутату горсовета от ВО "Свобода" поставили диагноз "инфаркт. Все подробности этого инцидента сообщает LB.ua со ссылкой на источники в Силах обороны.

Если раньше говорилось о ДТП, то, по словам информатора, все было немного не так. Во время транспортировки военнообязанного автомобиль военнослужащих догнала и подрезала иномарка, из которой затем выбежали несколько мужчин.

Транспортное средство ТЦК было заблокировано, и началась стычка между военными и неизвестными. Вскоре к месту происшествия приехала "скорая". Возможно, ее вызвал один из тех, кто блокировал автомобиль территориального центра комплектации.

Автомобиль подрезал машин военных Фото: LB.ua

На видео, опубликованном ресурсом, видно, что медик требует от военного покинуть салон кареты "скорой помощи" и отказывается предоставить справку, что они госпитализировали мужчину.

Вскоре депутата увезли в больницу с диагнозом "инфаркт", сообщил изданию информатор.

В скорую военных не пустили, а депутата увезли в больницу

Он добавил, что на месте происшествия были полицейские, но они не стали вмешиваться в конфликт.

Полицейские не стали вмешиваться в конфликт Фото: LB.ua

На момент написания материала в полиции Ровненской области на странице в Facebook ничего об инциденте не говорится.

По данным LB.ua, уголовное производство по факту препятствования деятельности ТЦК начато не было.

Журналисты позвонили Москвичу, однако тот отказался комментировать ситуацию. Когда же они набрали указанный номер Ровненской областной организации ВО "Свобода", то попали в частную квартиру.

Согласно декларации, Виктор Москвич имеет 27 млн грн, пять транспортных средств и три частные структуры, среди которых – два костопольских сельхозкооператива.

По данным YouControl, он – основатель четырех предприятий, три из которых – в Костополе, еще одно – в Ровно.

