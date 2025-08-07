Сутичка з ТЦК у Рівненській області: чоловік, якого "відбили", виявився депутатом, він у лікарні
Військовозобов'язаним, якого 4 вересня відбивали невідомі під час його перевезення з Кременецького РТЦК і СП до центру підготовки військовозобов'язаних, виявився депутат Костопільської міськради Віктор Москвич 1978 року народження. До місця призначення він так і не доїхав, оскільки його після інциденту госпіталізували.
Депутату міськради від ВО "Свобода" поставили діагноз "інфаркт". Усі подробиці цього інциденту повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в Силах оборони.
Якщо раніше йшлося про ДТП, то, за словами інформатора, все було трохи не так. Під час транспортування військовозобов'язаного автомобіль військовослужбовців наздогнала і підрізала іномарка, з якої потім вибігли кілька чоловіків.
Транспортний засіб ТЦК було заблоковано, і почалася сутичка між військовими та невідомими. Невдовзі до місця події приїхала "швидка". Можливо, її викликав один із тих, хто блокував автомобіль територіального центру комплектації.
На відео, опублікованому ресурсом, видно, що медикиня вимагає від військового покинути салон карети "швидкої допомоги" і відмовляється надати довідку, що вони госпіталізували чоловіка.
Незабаром депутата відвезли в лікарню з діагнозом "інфаркт", повідомив виданню інформатор.
Він додав, що на місці події були поліцейські, але вони не стали втручатися в конфлікт.
На момент написання матеріалу в поліції Рівненської області на сторінці у Facebook нічого про інцидент не йдеться.
За даними LB.ua, кримінального провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК розпочато не було.
Журналісти зателефонували Москвичу, однак той відмовився коментувати ситуацію. Коли ж вони набрали вказаний номер Рівненської обласної організації ВО "Свобода", то потрапили до приватної квартири.
Згідно з декларацією, Віктор Москвич має 27 млн грн, п'ять транспортних засобів і три приватні структури, серед яких — два костопільських сільгоспкооперативи.
За даними YouControl, він — засновник чотирьох підприємств, три з яких — у Костополі, ще одне — у Рівному.
Раніше Фокус писав, що футболіста забрали в ТЦК напередодні матчу, і про його долю нічого не відомо.
Ми також розповідали, що з 1 вересня співробітники ТЦК мають носити бодікамери.