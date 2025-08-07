Сутичка з ТЦК у Рівненській області: чоловік, якого "відбили", виявився депутатом, він у лікарні

Військовозобов'язаним, якого 4 вересня відбивали невідомі під час його перевезення з Кременецького РТЦК і СП до центру підготовки військовозобов'язаних, виявився депутат Костопільської міськради Віктор Москвич 1978 року народження. До місця призначення він так і не доїхав, оскільки його після інциденту госпіталізували.

Депутату міськради від ВО "Свобода" поставили діагноз "інфаркт". Усі подробиці цього інциденту повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в Силах оборони.

Якщо раніше йшлося про ДТП, то, за словами інформатора, все було трохи не так. Під час транспортування військовозобов'язаного автомобіль військовослужбовців наздогнала і підрізала іномарка, з якої потім вибігли кілька чоловіків.

Транспортний засіб ТЦК було заблоковано, і почалася сутичка між військовими та невідомими. Невдовзі до місця події приїхала "швидка". Можливо, її викликав один із тих, хто блокував автомобіль територіального центру комплектації.

Автомобіль підрізав машин військових Фото: LB.ua

На відео, опублікованому ресурсом, видно, що медикиня вимагає від військового покинути салон карети "швидкої допомоги" і відмовляється надати довідку, що вони госпіталізували чоловіка.

Незабаром депутата відвезли в лікарню з діагнозом "інфаркт", повідомив виданню інформатор.

У швидку військових не пустили, а депутата відвезли в лікарню

Він додав, що на місці події були поліцейські, але вони не стали втручатися в конфлікт.

Поліцейські не стали втручатися в конфлікт Фото: LB.ua

На момент написання матеріалу в поліції Рівненської області на сторінці у Facebook нічого про інцидент не йдеться.

За даними LB.ua, кримінального провадження за фактом перешкоджання діяльності ТЦК розпочато не було.

Журналісти зателефонували Москвичу, однак той відмовився коментувати ситуацію. Коли ж вони набрали вказаний номер Рівненської обласної організації ВО "Свобода", то потрапили до приватної квартири.

Згідно з декларацією, Віктор Москвич має 27 млн грн, п'ять транспортних засобів і три приватні структури, серед яких — два костопільських сільгоспкооперативи.

За даними YouControl, він — засновник чотирьох підприємств, три з яких — у Костополі, ще одне — у Рівному.

Раніше Фокус писав, що футболіста забрали в ТЦК напередодні матчу, і про його долю нічого не відомо.

Ми також розповідали, що з 1 вересня співробітники ТЦК мають носити бодікамери.