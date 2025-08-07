Про подальшу долю нічого невідомо: футболіста забрали в ТЦК напередодні матчу

Роман Гагун, 32-річний захисник футбольного клубу "Кудрівка" з Чернігівської області, напередодні домашнього матчу своєї команди проти "Олександрії" був забраний ТЦК.

Подальша доля спортсмена невідома, повідомляє Sport.ua.

Буквально 23 липня ФК повідомив про те, що Роман продовжив контракт із клубом до кінця сезону 2025/2026.

"Разом із гравцем ми пройшли чимало футбольних битв, а за його плечима є досвід виступів у Прем'єр-лізі України. Надійний, спокійний, бойовий — саме такий профіль гравця потрібен у боротьбі за великі цілі", — йдеться в публікації клубу на Facebook.

Роман Гагун нещодавно продовжив контракт із клубом Фото: Скриншот

Роман Гагун: футбольна кар'єра

Гагун виступає за "Кудрівку" із зими 2024 року, куди він перейшов із рівненського "Вереса".

Футболіст є вихованцем ДЮСШ "Пансіон" із Шепетівки. Він виступав за аматорські команди "Олімпік-УОР" і "Темп". У 2012-2014 роках Гагун перебував в ужгородській "Говерлі", але так за неї і не дебютував.

У 2014-2016 роках Роман грав за клуб "Лазіка" (Зугдіді) з першої грузинської ліги. У лютому 2017 року він повернувся на батьківщину і приєднався до "Агробізнесу"

У складі цього клубу Роман провів 4 неповних сезони і пройшов із ним шлях від аматорської ліги до Першої, вигравши аматорський чемпіонат України та Другу лігу.

У жовтні 2020 року Гагун почав виступати за львівський "Рух", дебютувавши 25 жовтня в матчі української прем'єр-ліги проти луганської "Зорі". Із цієї команди він пішов, розірвавши контракт за обопільною згодою 22 лютого 2022 року.

У Романа є дружина і двоє маленьких синів.

