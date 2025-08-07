О дальнейшей судьбе ничего неизвестно: футболиста забрали в ТЦК накануне матча
Роман Гагун, 32-летний защитник футбольного клуба "Кудровка" из Черниговской области, накануне домашнего матча своей команды против "Александрии" был забран ТЦК.
Дальнейшая судьба спортсмена неизвестна, сообщает Sport.ua.
Буквально 23 июля ФК сообщил о том, что Роман продлил контракт с клубом до конца сезона 2025/2026.
"Вместе с игроком мы прошли немало футбольных сражений, а за его плечами есть опыт выступлений в Премьер-лиге Украины. Надежный, спокойный, боевой – именно такой профиль игрока нужен в борьбе за большие цели", – говорится в публикации клуба на Facebook.
Роман Гагун: футбольная карьера
Гагун выступает за "Кудровку" с зимы 2024 года, куда он перешел из ровненского "Вереса".
Футболист является воспитанником ДЮСШ "Пансион" из Шепетовки. Он выступал за любительские команды "Олимпик-УОР" и "Темп". В 2012-2014 годах Гагун состоял в ужгородской "Говерле", но так за нее и не дебютировал.
В 2014-2016 годах Роман играл за клуб "Лазика" (Зугдиди) из первой грузинской лиги. В феврале 2017 года он вернулся на родину и присоединился к "Агробизнесу"
В составе этого клуба Роман провел 4 неполных сезона и прошел с ним путь от любительской лиги до Первой, выиграв любительский чемпионат Украины и Вторую лигу.
В октябре 2020 года Гагун начал выступать за львовский "Рух", дебютировав 25 октября в матче украинской премьер-лиги против луганской "Зари". Из этой команды он ушел, расторгнув контракт по обоюдному согласию 22 февраля 2022 года.
У Романа есть жена и двое маленьких сыновей.
Ранее Фокус писал, что бывший боевой медик из Хмельницкой области Роман Замрий с позывным "Йода" возмутился силовыми методами мобилизации в Украине. По его словам, 4 июня на блокпосту в Черновицкой области его похитили сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки, забрали у него телефон и держали в подвале три дня.
Мы также писали, что в Одесской области полицейская наехала на девочку, папу которой после этого забрали в ТЦК.